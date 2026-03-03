Alcalde de Chicago dice, ‘ICE está advertido’, la ciudad se compromete a buscar procesamiento penal

By staff

Chicago, IL – El sábado, 31 de enero, acompañado por activistas comunitarios que han estado en las calles defendiendo a los inmigrantes contra la ocupación de ICE, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva histórica.

La orden ejecutiva hace Chicago la primera ciudad que requiere a la policía investigar y referir agentes federales para procesamiento penal por delitos graves.

“Nadie está sobre la ley. No hay ninguna cosa como la ‘inmunidad absoluta’ en Estados Unidos,” dijo el alcalde Brandon Johnson. “La ilegalidad de los agentes de inmigración militarizados de Trump pone en peligro inmediato las vidas y el bienestar de los residentes de Chicago. Con la orden de hoy, le estamos advirtiendo a ICE en nuestra ciudad. Chicago no se sentará mientras Trump inunda nuestras comunidades con agentes federales y aterroriza a nuestros residentes.”

El gobierno federal ha dicho que está planeando otro surgimiento de ICE en el área de Chicago este marzo. El llamado del alcalde Johnson al procesamiento penal es en respuesta a la ausencia de consecuencias legales tras el tiroteo contra Marimar Martínez en Chicago y los asesinatos de Silverio Villegas González en Franklin Park, un suburbio de Chicago, y el de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

Frank Chapman de la Alianza de Chicago Contra la Represión Racista y Política dijo, “Estuve orgulloso de acompañar al alcalde Johnson ayer cuando firmó una orden ejecutiva histórica que ordena al Departamento de Policía de Chicago involucrarse activamente en hacer que los agentes de ICE rindan cuentas, presentando denuncias hacia la oficina del fiscal de estado.”

La fiscal estatal, Eileen Burke, es bien conocida por fallar en luchar contra ICE. Ha evadido demandas para investigar y cerrar la instalación de ICE en Broadview, con reportes de tratamiento inhumano hacia detenidos. Burke también ha rechazado la prosecución del agente de ICE quien asesinó a Silverio Villegas González, un trabajador inmigrante baleado por ICE después de dejar a su niño en la escuela en Franklin Park en septiembre.

