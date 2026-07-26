Activistas por los derechos de los inmigrantes entregan una petición a los jueces de inmigración de Santa Ana

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Santa Ana, CA – El viernes, 17 de julio, varios miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) entregaron una petición en el Tribunal de Inmigración de Santa Ana. En mayo de 2025, este tribunal fue uno de los primeros lugares donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a arrestar personas. Desde entonces, CSO OC ha llevado a cabo una campaña para presionar a los jueces de inmigración a que trasladen todas las audiencias a un formato virtual, para evitar así que las personas que asisten a sus audiencias tengan que enfrentarse a ICE en el tribunal. Recopilaron más de 1000 firmas en apoyo a esta medida.

Aunque en junio de 2026 un juez de California dictaminó que ya no se permitirían arrestos dentro ni fuera de los tribunales de inmigración, los miembros de CSO OC mantuvieron sus exigencias.

Diana Terreros declaró, “CSO OC descubrió que los jueces contaban con una política, la PM21-03, que les permite realizar audiencias remotas cuando lo deseen. Al optar por no implementar audiencias virtuales universales, los jueces de este tribunal de inmigración han sido cómplices de los arrestos ilegales de ICE y han permitido que la agencia destruya a familias. Incluso ahora, persiste el riesgo de que ICE continúe deteniendo a personas en el tribunal a pesar del fallo judicial. ICE ha demostrado un desprecio total por la ley y por los derechos de las personas.”

Los miembros de CSO OC marcharon hacia el tribunal de inmigración portando dos carteles grandes con fotos de personas fallecidas bajo custodia de ICE y la consigna “Detención = Muerte”. Sostenían una pancarta que decía, “¡Alto a los arrestos de ICE en el tribunal!” Coreaban consignas como “¡Fuera ICE de nuestros barrios!” y “¡Sin justicia no hay paz! ¡Fuera ICE de nuestras calles!”

Steven Ayoub declaró, “Piensen en lo que eso le hace a una persona. Te ves obligado a tomar una decisión imposible: presentarte ante el tribunal y arriesgarte a ser arrestado, o faltar a la audiencia y ser deportado automáticamente por no comparecer. No existe una opción segura. Y quiero ser franco con ustedes sobre la gravedad de la situación, porque ya no se trata solo de detenciones. Tan solo el mes pasado, en Texas, un hombre llamado Lorenzo Salgado Araujo perdió la vida. Era un padre de tres hijos, de 52 años y originario de México, que llevaba décadas viviendo en Estados Unidos. La mañana del 7 de julio, fue baleado y asesinado por un agente de ICE en Houston.”

Ayoub continuó, “Menciono esto porque ilustra de qué estamos hablando realmente. Cuando la aplicación de la ley es tan agresiva y tan sin rendición de cuentas, una persona común que realiza actividades cotidianas—como conducir hacia el trabajo o acudir a una cita judicial— puede terminar detenida, o peor.”

Luis Morales Pedraza Babylon compartió su experiencia, “Actualmente estoy en el sistema de la corte solicitando la residencia permanente por matrimonio y desde que comenzaron todos estos asuntos de ICE, a veces es lo único en lo que pienso al irme a dormir. ¿Qué pasaría si me arrestan y me mandan a México? Me trajeron aquí cuando tenía cuatro años, así que realmente no sabría qué hacer allá.”

Al llegar al tribunal, entraron marchando portando sus pancartas y se encontraron con medidas de seguridad y detectores de metales. Una vez dentro, entregaron las peticiones en la ventanilla de atención. Habían impreso y dirigido una petición específica para cada uno de los 22 jueces. Al principio, el empleado no quería aceptarlas y tuvo que consultar a dos supervisores para obtener la autorización, a pesar de que la entrega de documentación de este tipo no es algo inusual. Al final, las peticiones fueron aceptadas y entregadas a los jueces.

CSO OC lucha por los derechos de los inmigrantes y por la rendición de cuentas de la policía. Si desea ponerse en contacto con CSO OC, puede hacerlo a través de Instagram en CSO.OC o por correo electrónico en [email protected].

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