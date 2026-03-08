3 activistas Chicanos brutalmente atacados y arrestados por LAPD en Boyle Heights

By Gabriel Quiroz Jr.

Los Angeles, CA – La noche del 18 de febrero, policías de la División Hollenbeck de LAPD agredieron brutalmente y arrestaron a varios miembros del grupo Chicano, Centro Community Service Organization (CSO). Sergio Flores, Sam Carrera y una menor fueron golpeados con bastones de mando, empujados, y sin aviso, arrestados.

Los miembros de Centro CSO estaban saliendo de su reunión mensual cuando el LAPD respondió a una situación de salud mental. El incidente estaba directamente afuera del lugar de la reunión, que es en la alcaldía de Boyle Heights. Los miembros de CSO intentaban llegar a sus carros en el estacionamiento cuando el LAPD los paró de regresar a sus casas.

Tras salir de la alcaldía, el LAPD enfrentó a los miembros de CSO con agresión y los policías proclamaron que no se movieran. Un grupo de policías reconocieron a la hermana de 16 años de Jeremy Anthony Flores, y empezaron a acosarla y luego la arrestaron. Jeremy Flores fue disparado y asesinado por la misma división el 14 de julio de 2025. Además de eso, el hermano mayor de Flores, Sergio Flores, fue atacado y arrestado. El miembro de base de los Teamsters, Sam Carrera, también fue arrestado sin razón.

La madre de Jeremy Anthony Flores, Isabella Rivera, fue golpeada por un bastón de mando del LAPD, y fue empujada y detenida por los mismos policías que asesinaron a su hijo el verano pasado. Katherine Palma, quien es la hermana de Flores, fue tirada al piso por un grupo de policías del LAPD.

Centro CSO se movilizó inmediatamente y tuvieron una protesta al otro lado de la calle donde ocurrieron los arrestos, agrupándose en la División Hollenbeck del LAPD. Más de una docena de miembros gritaron y exigieron la liberación de sus miembros.

Centro CSO logró que la menor fuera liberada esa misma noche. La próxima mañana a las 7 a.m., Sergio Flores fue liberado. Sin embargo, un activista sigue detenido: Teamster y miembro de CSO, Sam Carrera. Está siendo acusado de resistencia al arresto, un cargo que es conocido por ser completamente vago.

Centro CSO está recaudando fondos para la fianza y el apoyo legal; puedes donar a través de Venmo “CentroCSO” o por Zelle: 323-580-3764

El Centro CSO hará una demostración de emergencia y una conferencia de prensa, el 19 de febrero a las 5 p.m. afuera de la estación de la División Hollenbeck del LAPD. ¡Exigimos la liberación de Sam Carrera y que retiren todos los cargos ahora!

