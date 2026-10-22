By Organización Socialista Camino de la Libertad

Noticiero ¡Lucha y Resiste! está difundiendo la siguiente declaración del Equipo de Trabajo por Mujeres y del Movimiento LGBTQ de la Organización Socialista Camino de la Libertad

El Equipo de Trabajo por Mujeres y del Movimiento LGBTQ de la Organización Socialista Camino de la Libertad condena fuertemente a los 7 de Cornell y al liderazgo de la universidad y al departamento de policía responsables de proteger a los violadores involucrados desde 2024.

Este caso es solo un ejemplo de las herramientas legales y culturales profundamente arraigadas que las universidades de todo el país utilizan para proteger a los violadores. Mientras a las fraternidades, reaccionarios, racistas e intolerantes se les da una palmada en la muñeca o no se les responsabiliza, estudiantes en todo el país enfrentan la amenaza de expulsión, suspensión y otras formas de castigo simplemente por exigir una Palestina libre o por realizar una protesta en sus campus con un megáfono.

La clase dominante no está satisfecha con solo mantener el sistema actual que protege a los violadores y castiga a los revolucionarios, sino que quieren ir más allá. El gobierno de Trump ha profundizado la opresión de las mujeres y las personas LGBTQ al revertir las protecciones del Título 9. El fallo legal ahora solo se refiere al sexo biológico, lo que hace efectivamente legal discriminar contra personas por su orientación sexual e identidad de género en los campus universitarios que no tienen protecciones estatales contra estas formas de discriminación.

Los cambios al Título 9 también afectan cómo las escuelas deben responder a los reportes de conducta sexual indebida en el campus, exigiendo que las universidades realicen audiencias tipo juicio y requieran un estándar de prueba más alto para el asalto sexual y el acoso. La conducta sexual indebida ya era difícil de sancionar para los estudiantes en el campus. Este fallo hace que sobrevivientes tengan aún menos probabilidades de reportar lo que les ocurrió. En la práctica, la conducta sexual indebida y el asalto sexual son legales en la mayoría de los campus de Estados Unidos.

Los ataques al Título 9 liderados por el Partido Republicano son más que una vendetta personal. No son solo una herramienta para usar a las personas LGBTQ como chivos expiatorios en el campus. Las reversiones implementadas se están utilizando para proteger el statu quo tal como existe. El fallo hace imposible que exista una vía legal real para hacer responsables a las fraternidades, perpetuando el asalto sexual en el campus y dejando saber a los violadores que pueden cometer sus crímenes con poco o ningún castigo. Deja que las escuelas se salgan con la suya por negarse a auxiliar a las víctimas. Defiende a los estudiantes ricos y poderosos de ser acusados de violación al desmoralizar a quienes denuncian. Mantiene a los estudiantes LGBTQ en un estado de miedo y le da al liderazgo chovinista de las universidades la oportunidad de hacerles la vida un infierno en el campus.

A largo plazo, las reversiones al Título 9 y la atención creciente al caso de los 7 de Cornell significa la ruina para los multimillonarios y millonarios que presionan a los políticos y a las universidades para proteger y defender a violadores y la discriminación LGBTQ en los campus. Más personas se están dando cuenta de la corrupción e injusticia permitidas en los campus, y la lucha por el socialismo se intensificará a medida que las personas en los Estados Unidos se vean obligadas a darse cuenta de que es la única manera de poner fin a la cultura de la violación y a los ataques anti-LGBTQ en el campus y en nuestras comunidades.

¡Justicia para Jane Doe! ¡Condenen a los 7 de Cornell! ¡Acaben con los ataques de Trump al Título 9!