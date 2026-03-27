Santa Ana exige el encarcelamiento de los policías asesinos que siguen empleados por el SAPD

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Santa Ana, CA – El 26 de febrero, 20 miembros de la comunidad marcharon a lo largo de Civic Center Drive para confrontar al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD). Cantos como “¡Cárcel para los policías asesinos!” y ”¡La migra, la policía: la misma porquería!” resonaron por todo el vecindario, mientras los residentes hacían sonar sus bocinas en señal de solidaridad. Los asistentes portaban pancartas que exigían justicia para Noe Rodríguez, así como otras en referencia a víctimas recientes de la violencia policial.

Noe Rodríguez fue asesinado mientras se encontraba desarmado y en medio de una crisis de salud mental en diciembre de 2024. Las solicitudes de registros públicos realizadas por la Organización de Servicio Comunitario Condado de Orange (CSO OC) revelaron que los agentes de SAPD responsables de su muerte—Luis Casillas e Isaac Ibarra—continúan trabajando para SAPD y fueron movidos discretamente a otras unidades.

Jocelyn Pacheco, del Comité de Rendición de Cuentas Policial (PAC) de CSO, presentó los hechos del caso de Noe, afirmando: “Luis Casillas e Isaac Ibarra, los agentes responsables de su asesinato, continúan prestando servicio en el cuerpo policial, incluso después de haberle disparado 29 veces. ¿Cómo puede justificarse eso como defensa propia?”

Erika Armenta, viuda de Noe, alzó la voz contra los concejales que se oponen a la rendición de cuentas, afirmando: “Algunos representantes nos dicen que no podemos despedir a los agentes mientras se encuentran bajo investigación por un incidente, pero ¿quién puede garantizar que nuestras comunidades estén a salvo de la violencia repetida?”

Ambos agentes se han visto involucrados en otros casos de mala conducta y muertes desde que mataron a Noe Rodríguez, quien se encontraba desarmado. Casillas mató a tiros a Henry González Jr. el 1 de enero de 2025, quien también sufría de una enfermedad mental, incluido un comportamiento suicida.

Ibarra estuvo involucrado en el brutal arresto y la muerte bajo custodia de Freddy DeAngelo Washington el 16 de enero de 2025. Después, participó en la golpiza a Mario Díaz, un joven de 15 años, quien tuvo que ser trasladado a un hospital debido a sus heridas a pesar de haberse entregado a la policía; este hecho quedó documentado en un video fechado el 9 de junio de 2025.

Menos de dos semanas antes de la protesta, miembros de CSO OC—incluidas las dos hijas pequeñas de Noe Rodríguez—fueron abordados por el oficial Isaac Ibarra mientras ofrecían una conferencia de prensa frente al departamento.

Matthew Compton, de CSO, comentó: “Cuando empezamos a filmar a Ibarra y lo confrontamos con sus crímenes, mintió y dijo que lo habíamos amenazado y agredido. La verdad es que intentó repetidamente provocarnos para que peleáramos con él.”

David Pulido, miembro de la Organización Socialista Camino de la Libertad (OSCL), habló en español sobre cómo el largo patrón de asesinatos policiales de chicanos constituye un rasgo de la opresión nacional, y afirmó: “Necesitamos una revolución para establecer el poder político de la clase trabajadora y liberar a naciones oprimidas como Aztlán. ¡Esa es la solución a estos asesinatos policiales racistas!”

La marcha fue encabezada por la familia de Noe Rodríguez y CSO OC, y contó con el apoyo de Chicanxs Unidxs (CU) y los Socialistas Democráticos de América (DSA). También acudieron observadores legales del Peace and Justice Law Center (PJLC) en solidaridad con la comunidad.

CSO OC lucha por la autodeterminación chicana, el control comunitario de la policía y la legalización para todos los inmigrantes indocumentados. Tienen reuniones generales cada tercer jueves en Santa Ana, y se les puede contactar en Instagram @cso.oc y en Facebook, Orange County CSO.

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