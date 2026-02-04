Santa Ana exige cárcel para el policía borracho Carlos Coronel

By staff

Santa Ana, CA – En la brumosa mañana de jueves, 12 activistas y residentes del condado de Orange se reunieron frente al Tribunal Superior del Condado de Orange para exigir justicia para Imanol González, un joven residente de Santa Ana quien fue atropellado y asesinado por el sargento Carlos Coronel, agente de policía de Los Ángeles fuera de servicio, el 1 de febrero de 2025.

El primero en hablar fue David Pulido, miembro de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC), quien declaró: “Carlos Coronel atropelló a Imanol con su camioneta y huyó. Ese día, Coronel no llamó a una ambulancia. No llamó a la policía de Tustin ni a la policía de Los Ángeles para reportar un accidente. En cambio, huyó y dejó a Imanol morir solo en la calle”.

Pulido continuó: “Al día siguiente, Carlos le dijó a su novia que evitará la calle donde atropelló a Imanol. Buscó en Internet accidentes mortales con fuga en Tustin, la ciudad donde atropelló a Imanol. ¡Estas no son las acciones de un hombre inocente!”.

En medio del discurso, una patrulla de la policía de Santa Ana se acercó a los manifestantes y bajó la ventanilla. La gente empezó a corear: “¡A la cárcel los policías asesinos! ¡A la cárcel los policías asesinos!”, hasta que la patrulla se alejó.

Jocelyn Pacheco, otra miembro del Comité de Responsabilidad Policial de CSO OC, declaró: “Hoy se suponía que íbamos a estar dentro de esta sala de justicia. Hoy se suponía que íbamos a dar un paso más hacia la justicia para Imanol. Pero, en cambio, la audiencia de hoy se ha cancelado. Una vez más, se retrasa la justicia. Una vez más, se le dice a esta familia que espere: que espere a que se rindan cuentas y espere respuestas mientras el dolor se prolonga.”

Pacheco continuó, “¡Justicia retrasada es justicia negada! Estamos aquí para decir que la vida de Imanol importaba. Su familia merece respuestas, y no nos quedaremos callados mientras se aleja cada vez más la rendición de cuentas. ¡Exigimos que el juez Michael Murray, del Tribunal Superior del Condado de Orange, avance este caso para que este policía asesino rinda cuentas!”

La gente coreó: “¡Justicia para Imanol González!” y “¡Sin justicia no hay paz!”. Asistentes incluyeron miembros de CSO OC, miembros de Guerrero Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) y Christine López Ediss, tía de Albert Arzola, quien fue asesinado por un agente de policía de Anaheim el 6 de diciembre de 2025.

Antes de concluir la manifestación, la gente recogió firmas para una petición creada por la querida amiga de Imanol, Ashley Avellaneda, para exigir que Carlos Coronel enfrente las consecuencias de sus crímenes.

#SantaAnaCA #CA #InJusticeSystem #PoliceCrimes #KillerCops #CSOOC