Santa Ana, CA: Residentes de Coach Royal y familias afectadas por policías asesinos resisten los intentos de la ciudad de silenciarlos

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Santa Ana, CA – 28 personas, incluyendo residentes del parque de casas móviles Coach Royal, familias afectadas por muertes a manos de la policía y miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) fueron al Concejo Municipal de Santa Ana el martes 19 de mayo.

Fuera del salón del concejo, el Comité de Inmigración de CSO OC se manifestó para exigir que Kingsley Corporation se retire del parque de casas móviles Coach Royal.

Dentro del salón, el Comité de Responsabilidad Policial de la CSO entregó su petición exigiendo que los agentes del Departamento de Policía de Santa Ana, Luis Casillas e Isaac Ibarra, sean despedidos por haber matado a Noe Rodríguez. El 19 de mayo coincidía con el cumpleaños de Rodríguez.

Karla Alvarado, residente de Coach Royal, declaró, “Tuvimos nuestra reunión sobre la estabilización de alquileres hace casi un mes, y estamos solicitando el video de ese evento, ¡y la ciudad está tratando de negarnos acceso!”. En dicha reunión, Kingsley negó a los residentes el acceso a servicios de interpretación al español o a la designación de testigos, y prohibieron la entrada de observadores a la sesión. Sin embargo, las protestas de los residentes obligaron al personal municipal a “darse cuenta” de que los residentes tenían derecho a esas garantías.

Dentro del salón de sesiones se escuchaban los cánticos de “¡Fuera Kingsley! ¡Fuera Kingsley!”, mientras que en el exterior la gente se manifestaba. El personal de la ciudad de Santa Ana intentó a callar las voces subiendo el volumen del televisor situado en el exterior; la estrategia resultó contraproducente y provocó que los residentes gritaran aún con más fuerza.

Dentro del salón, la alcaldesa Valerie Amezcua intentó silenciar a los residentes leyendo una declaración del abogado de la ciudad, en la que se afirmaba que no había nada que la ciudad pudiera hacer con respecto a Kingsley. Los abucheos del público la interrumpieron. Amenazando con suspender la sesión, Amezcua difamó a los residentes de Coach Royal, alegando, sin presentar prueba alguna, que estos “habían recurrido a proferir amenazas y a actuar con agresividad física hacia nuestro personal municipal”.

El concejo municipal votó a favor de limitar el tiempo de comentarios del público a un minuto. Los abucheos llenaron el salón mientras los concejales Valerie Amezcua, Jessie Lopez, Phil Bacerra y Thai Viet Phan votaban para silenciar al público.

Matthew Compton, miembro de CSO OC, declaró, “Ustedes están realmente jodidamente asustados de los residentes de Coach Royal, y es verdaderamente jodidamente vergonzoso que hayan decidido reducir el tiempo a un minuto. ¡Incluida tú, Jessie! Los Arzolas están sentados justo ahí y han sido testigos de sus mierdas. Fueron tocando puerta a puerta por ti y te brindaron su apoyo”.

La familia de Albert Arzola, quien fue asesinado por el agente de la policía de Anaheim, Nathan Garcia, el 1 de diciembre de 2025, han apoyado durante semanas la candidatura de Lopez a la Asamblea Estatal, dado que su oponente, el concejal de Santa Ana David Penaloza, es un leal servidor de la policía.

Erika Armenta, viuda de Noe Rodriguez, se dirigió al podio. A ambos lados de ella, miembros de CSO OC sostenían carteles que exhibían cientos de firmas de una petición. Al 21 de mayo, la petición sumaba ya 638 firmas. Puede firmar aquí.

Armenta declaró, “Han pasado ya 504 días desde el 1 de diciembre de 2024, que los oficiales asesinos Luis Casillas e Isaac Ibarra le quitaron la vida al padre de mis hijas, Noe Rodríguez, en una lluvia de balas; sin embargo, ustedes no han hecho nada. La alcaldesa, en particular, se encarga de protegerlos, ofreciendo públicamente su apoyo a estos supuestos ‘agentes de la paz’ sin consideración alguna el dolor que esto nos causa a nosotras, quienes hemos perdido a un ser querido.”.

Armenta acercó su teléfono al micrófono y reprodujo una grabación de la voz de su hija. Su hija decía, “Me siento triste porque hoy es el cumpleaños de mi papá y no puedo abrazar. Me siento frustrada porque le arrebataron la vida, y los quienes hicieron esto todavía siguen libres”. Mientras la grabación continuaba, Armenta alzó un dibujo, “Le hice este dibujo para recordar su bonita memoria”.

Mientras Armenta hablaba, la concejala Thai Viet Phan miraba al vacío y comía yogur.

David Pulido, miembro del CSO OC, declaró, “Estamos aquí hoy para presentar los resultados preliminares de nuestra petición de justicia para Noe Rodríguez”. Pulido continuó diciendo, “¡Hoy habría sido su cumpleaños! ¡Y ustedes le robaron ese tiempo!”. Mientras la ciudad le cortaba el micrófono, Pulido exigió al jefe de policía, Robert Rodríguez, que despidiera a los policías asesinos y encabezó los cantos, “¿Luis Casillas? ¡Encierrenlo! ¿Isaac Ibarra? ¡Enciérrenlo!”. Los cánticos llenaron el salón y el público ahogó la voz de la alcaldesa, obligándola a guardar silencio.

Guadalupe Barragán, residente de Coach Royal que lleva años luchando contra los abusos de Kingsley, refutó las declaraciones calumniosas de la alcaldesa sobre los residentes de Coach Royal. Señaló directamente a Amezcua y exclamó, “¡Ojala que tengas pruebas de todo lo que acaba de decir ahorita acusando a mi familia! Tu me conoces y somos gente trabajadora. ¡Sí, estamos enojados! ¡Porque Kingsley están robando las casas!”.

Diana Terreros, miembro del CSO OC, tomó el micrófono y dijo, “Es una vergüenza que intenten calumniar a los residentes de Coach Royal, alegando que están amenazando al personal municipal. Tenemos un video que demuestra que, durante su audiencia, el personal de la ciudad intentó ponerles las manos encima y trató de expulsar a los testigos”. Terreros continuó, “Ustedes no dejan de decirles que demanden a Kingsley, que presenten sus peticiones y que hagan esto y aquello de manera individual. Lo que nosotros exigimos es que esto se aborde como el problema sistémico que realmente es. En todos los lugares del país donde opera Kingsley, se están produciendo estos mismos problemas. Esto no se resolverá con una demanda individual. ¡Qué vergüenza les debería dar no hacer absolutamente nada al respecto!”.

Mientras el público se retiraba, personal de la ciudad notificó vergonzosamente a Karla Alvarado una orden de restricción presentada por una empleada municipal llamada Maricela Márquez, quien estuvo presente en la reunión de la División de Estabilización de Alquileres del pasado 29 de abril. Alvarado deberá comparecer ante el tribunal el 29 de mayo.

Estos ataques no impedirán que CSO OC siga luchando codo con codo junto al pueblo. ¡Exigimos que Kingsley se vaya de Santa Ana! ¡Exigimos el despido de los policías asesinos Luis Casillas e Isaac Ibarra!

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