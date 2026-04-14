Santa Ana, CA: Residentes de casas móviles exigen que la corporación Kingsley se marche

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Santa Ana, CA – El sábado 21 de marzo, los residentes del parque de casas móviles Coach Royal protestaron en la entrada del parque. La protesta surgió en respuesta a años de abusos a manos de los administradores del parque, a los desalojos y al robo de casas móviles por parte la corporación Kingsley. Recientemente se produjo el suicidio de una residente, María Pedraza, a consecuencia de dichos abusos. La mayoría de los residentes de Coach Royal son inmigrantes de clase trabajadora.

La protesta comenzó con fuerza, con residentes y miembros de la Organización de Servicio Comunitario Orange County (CSO OC) manifestándose frente a la entrada de Coach Royal. Los manifestantes coreaban consignas y portaban pancartas, haciéndose visibles ante los residentes que entraban y salían del parque.

“¡Kingsley mata!”, “¡Manos fuera de nuestros hogares!” y “¡Justicia para Maria Pedraza!”, gritaban los manifestantes.

Luis Pedraza, hijo de la difunta Maria Pedraza, hablo primero. “Mi madre se suicidó el 20 de febrero de 2026 debido al abuso que sufría por parte del parque de casas móviles Coach Royal, que es propiedad y está administrado por la corporación Kingsley. Trabajó toda su vida para ser dueña de esa casa. Era su orgullo y su alegría. Compró esa vivienda con el fruto de todo nuestro trabajo”.

Los manifestantes se acercaron con atención mientras Pedraza relataba historias sobre su difunta madre: “Vivimos en todo tipo de condiciones: en una sola habitación, en un garaje diminuto. No pasé la Navidad ni el Año Nuevo con mi madre porque ella estaba trabajando. Desearía haber tenido eso. Pero sí tenemos esa casa, y Kingsley está intentando robársela.” Los manifestantes corearon al unísono: “¡Qué vergüenza!”.

“No es justo que hagan esto aquí, ni en ningún otro lugar del país. Esto está ocurriendo en todas partes, pero tiene que parar y tiene que cambiar. Así es como suceden las cosas en este condado: nos movilizamos, actuamos, nos unimos, nos convertimos en un solo movimiento y, entonces, las cosas cambian”, concluyó Pedraza.

Victor Fuentes es otro residente de Coach Royal que enfrenta el desalojo. Se quitó el sombrero para el sol antes de hablar, revelando una gran cicatriz con puntos de sutura que le recorría todo el cuero cabelludo. “Todos estamos aquí para poner fin a las represalias, la represión y el acoso. Mi familia y yo estamos desalojados ya. Todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos y, para desestresarme, comencé a beber. Tuve una gran caída y no recomiendo usar la bebida para ahogar los pensamientos y las preocupaciones. Soy el proveedor de mi familia y ahorita no puedo mantener un techo sobre mi familia.”

Fuentes continuó: “Vine a dar este testimonio porque ya basta. Ya basta de que nos pisen el cuello. Están tratando de callarnos. Esto debe parar. ¿Qué más tenemos que perder? Para todos los que estamos aquí, les costó mucho tener sus casas. Nos están robando nuestras casas descaradamente. No es justo. Exigimos justicia. ¡Tenemos que luchar porque si solo uno de nosotros se niega a luchar, ellos seguirán pisoteándonos!

Los manifestantes estallaron en cánticos: “¡Detengan los desalojos! ¡Detengan el acoso! ¡Detengan las amenazas!”.

La última oradora fue Karla García, quien fue desalojada de su hogar por ayudar a otros residentes de Coach Royal a luchar por los títulos de propiedad de sus casas. “Intenté ayudar a otros residentes y fui castigada por eso. La corporación volvió a presentarse en mi casa y me advirtió que, si seguía ayudando a los demás, terminaría en la calle. Comenzaron a acosarme, intimidarme y amenazarme. Fui atacada día tras día hasta que me arrebataron todo”.

La protesta concluyó con Guadalupe Barragán recorriendo los vecindarios de Coach Royal con un megáfono, instando a los residentes a levantarse y luchar. Más tarde esa misma noche, se tuvo una reunión entre los residentes y los miembros de CSO para trazar la estrategia de los próximos pasos en la lucha por la justicia para los habitantes de Coach Royal.

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