San Francisco: Cientos se reúnen en la estación de BART de la calle Powell para protestar contra la guerra de EE.UU. e Israel en Irán

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San Francisco, CA – El miércoles 8 de abril, cientos de residentes del Área de la Bahía se reunieron en la estación de BART de la calle Powell para protestar contra Trump por las amenazas que él hizo el 7 de abril, de que “una civilización entera morirá esta noche” si Irán no reabría el estrecho de Ormuz.

Irán cerró el estrecho tras los incesantes bombardeos de Estados Unidos e Israel contra escuelas, hospitales, universidades, centros de investigación médica y zonas residenciales. Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, estos ataques han matado al menos a 1,900 personas y herido a más de 20,000 en Irán.

Los manifestantes coreaban “No a la guerra contra Irán” y “Fuera EE.UU. del Medio Oriente”.

La protesta ocurre mientras los bombardeos estadounidenses-israelíes en Irán han contribuido a un aumento en el costo de vida. En algunas partes del país, el precio de un tanque lleno de gasolina ha llegado a los $120. En el Área de la Bahía de San Francisco, el precio promedio de la gasolina ha alcanzado los $6 por galón en la mayoría de los condados, y una gasolinera en Menlo Park llegó a cobrar hasta $7.69 por un galón de gasolina regular.

El 8 de abril, Irán obtuvo una victoria histórica al obligar a Trump a aceptar un plan de diez puntos como base para futuras negociaciones con Teherán. El plan buscaba garantizar un alto el fuego de dos semanas, detener los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, Líbano, Palestina y todo el Medio Oriente, y poner fin a las décadas de sanciones estadounidenses que han afectado la calidad de vida de los iraníes, a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, horas después, Israel rompió el acuerdo de alto el fuego con bombardeos contra vecindarios y otras zonas civiles en Beirut y en todo Líbano, matando al menos a 254 personas e hiriendo a más de 1,165.

En respuesta a estos ataques de Israel, que recibe el 70% de sus armas a través de ayuda estadounidense, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz.

El cierre del estrecho debido a los ataques de EE.UU. e Israel muy probablemente afectará otros aspectos de la vida cotidiana más allá del combustible, incluidos precios más altos en alimentos, fertilizantes, la fabricación de microchips y otros productos de alta tecnología, como señaló el profesor de economía Masao Suzuki en su artículo “Precios crecientes de gasolina provocan aumento de inflación en marzo” (Rising gasoline prices lead inflation surge in March).

“Estamos cansados de las guerras interminables. La gente está en las calles, el BART está siendo desmantelado y los alimentos cuestan más cada día. Irán nunca nos ha hecho daño. Pero Wall Street y D.C. nos siguen dañando todos los días. Necesitamos un sistema mejor, uno que ponga a la gente a cargo en lugar de estos multimillonarios belicistas”, dijo Brandon Cavins de la Organización Socialista Camino de la Libertad.

El creciente número de protestas refleja la creciente frustración entre estadounidenses ante otro conflicto iniciado por Trump en el Medio Oriente. El Pentágono ha solicitado más de $200 mil millones adicionales para continuar los ataques contra Irán – la mayor parte de ese dinero terminaría en los bolsillos de los fabricantes de armas o quedaría sin justificar, como se ha visto en las ocho auditorías anteriores que el Pentágono ha reprobado.

Mientras tanto, las necesidades y servicios esenciales enfrentan recortes o falta de financiamiento. Por ejemplo, el BART planea cerrar entre 10 a 15 estaciones y reducir un 63% de sus servicios, lo que incluye tiempos de espera más largos de hasta 30 minutos (en lugar de los 10 a 20 minutos actuales), horarios reducidos (cerrando a las 9 p.m. en lugar de la medianoche), aumento en las tarifas de estacionamiento y el despido de entre 600 a 1,200 trabajadores, debido a un déficit presupuestario de $376 millones causado por la reducción del financiamiento federal.

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