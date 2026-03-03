OSCL en DC presenta el Estado de la Unión del Pueblo en el edificio del Capitolio de EE.UU.

By staff

Washington, D.C. – El martes, 24 de febrero, un grupo de organizadores y activistas de la Organización Socialista Camino de la Libertad – DC (OSCL – DC) y de la Alianza de DC Contra la Represión Racista y Política (DCAARPR) se unieron en el centro de DC al alcance del oído del Capitolio de EE.UU. para protestar el discurso de Trump en el Estado de la Unión.

Con un micrófono en la mano y el capitolio detrás, el grupo denunció la política racista de Trump, incluidos los ataques contra inmigrantes, trabajadores, personas negras, personas LGBTQ, y países como Venezuela, Cuba e Irán.

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) había bloqueado todas las calles en un radio de unas pocas millas del capitolio, pero el grupo se estacionó cerca de las barricadas. Se encontraron con un gran despliegue de policías, la prensa, simpatizantes del público y un hombre cada vez más enojado que continuaba gritando, “¡Yo amo ICE!”. Sus gritos fueron acallados por el sonido de la gente que coreaba, “¡Chinga la migra!”.

El programa empezó antes y continuó durante el discurso de Trump en el Estado de la Unión.

Merawi Gerima, un nativo de DC y organizador de DCAARPR, dijo, “Estamos aquí esta noche porque Trump está en esa rotunda mintiéndole al pueblo estadounidense sobre todas las cosas que está haciendo. Ha dicho que es el portador de la paz al mundo, ha dicho que está trayendo empleos a los Estados Unidos, ha dicho que está trayendo paz a las calles de DC, ¡y sabemos que eso es mentira!”.

Gerima continuó, “Es nuestro deber, y nuestro derecho, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer este país ingobernable. Hacerlo imposible para que continúen explotándonos, matándonos y brutalizándonos a nosotros y a todos los demás en el planeta. Hacerlo imposible para que destruyan otros países en busca de ganancias. Tenemos todo el derecho y el deber de ponerle un alto a eso, y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí en Washington, DC”.

Christina Murdoch, miembro de la Organización Socialista Camino de la Libertad, habló sobre los ataques de la administración de Trump contra la comunidad LGBTQ, explicando la política reaccionaria que quieren implementar en la Oficina Federal de Prisiones.

Murdoch dijo, “La nueva política busca quitarle a más de 2200 personas trans que se encuentran actualmente en prisiones federales su acceso a atención médica necesaria. Serían sometidas a una constante invalidación de su identidad de género por parte del personal y les confiscarían todos sus artículos de afirmación de género, como carpetas de pecho, brasieres y maquillaje. Primero que nada, chíngate Donald Trump. Si crees por un momento que nos vamos a quedar quietos mientras le haces esto a cualquier miembro de nuestra querida comunidad trans, estás equivocado”.

#WashingtonDC #AntiWarMovement #Iran #DCATA #DCAARPR #PYM #FRSO #OSCL