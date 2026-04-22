Oficiales del Sheriff del Este de Los Ángeles matan a Erik Torres

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Los Ángeles, CA – Durante las primeras horas de la mañana del 1 de abril, oficiales del Departamento del Sheriff del Este de Los Ángeles le dispararon y mataron a Erik Torres, de 29 años, mientras él atravesaba una crisis de salud mental. Aunque Torres no estaba armado y necesitaba ayuda, los oficiales lo asesinaron.

Los medios de comunicación locales reportaron incorrectamente que hubo un intercambio de disparos entre Torres y los oficiales, lo que provocó un enfrentamiento de varias horas. Sin embargo, este informe inicial de que Torres estaba armado y de que hubo un intercambio de disparos con los oficiales ha resultado ser falso.

El caso ahora está siendo investigado por el Departamento de Justicia de California y el Fiscal General Rob Bonta, conforme a la Ley 1506 de la Asamblea de California (AB 1506), la cual exige que el departamento investigue “todos los incidentes de disparos en el estado que involucren a un oficial y que resulten en la muerte de un civil desarmado”, según el sitio web de la Oficina del Fiscal General.

Incluso los oficiales del Departamento del Sheriff de Los Ángeles han tenido que admitir esto: Erik Torres no tenía un arma cuando le dispararon y lo mataron, y no hubo ningún “intercambio de disparos”. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles asesinó a sangre fría a Erick Torres.

Después del fatal tiroteo, miembros de Centro CSO se pusieron en contacto con la familia, quienes de inmediato rechazaron la narrativa que impulsaban los medios y el departamento. El hermano de Torres dejó claro que los oficiales del Departamento del Sheriff habían respondido regularmente a llamadas en la residencia de los Torres y estaban al tanto de los problemas de salud mental de su hermano. La noche del incidente, la familia les informó a los oficiales que Torres no estaba armado, pero los oficiales ignoraron esta información y lo mataron a pesar de eso.

Chicanos en el Este de la ciudad saben muy bien que la Estación del Sheriff del Este de Los Ángeles – hogar de la pandilla Banditos – es famosa por el comportamiento agresivo y violento de sus oficiales y por su larga historia de matar a jóvenes chicanos. Oficiales de la Estación del Este de Los Ángeles han matado en el pasado a personas sufriendo crisis de salud mental, en lugar de brindarles la ayuda que merecen.

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