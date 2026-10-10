Octubre 7 – Apoyemos a la resistencia palestina

By Organización Socialista Camino de la Libertad

El Noticiero ¡Lucha y Resiste! está circulando la siguiente declaración de la Organización Socialista Camino de la Libertad.

Esta semana reconocemos el aniversario de los tres años desde el Diluvio de Al-Aqsa de Octubre 7, una apuesta valiente por la liberación que personificó las aspiraciones de todos los que añoramos un mundo mejor.

El mundo también ha presenciado el crimen del siglo en forma de un genocidio despiadado apoyado por EE.UU. en Gaza que ha robado muchas decenas de miles de vidas, con el fin de borrar a Palestina y los palestinos—algo que nunca va a ser logrado. Pero en el contexto de estos crímenes y horrores, Octubre 7 se alza como un modelo duradero de resistencia. Fue un momento crucial que prendió chispas de solidaridad a través del mundo y al mismo tiempo destrozó el mito de la invencibilidad de Israel. Expuso la debilidad fundamental de los sionistas y sus patrocinadores imperialistas estadounidenses, y cambió la trayectoria de la lucha mundial contra el imperialismo, para siempre.

Es claro que Octubre 7 no ocurrió en un vacío, sino que fue la respuesta legítima y honrada a 75 años de limpieza étnica, del Nakba, de la realidad diaria de ocupación en forma de violencia militar, robo de tierra y agua, demolición de hogares, de gente atrapada bajo el apartheid.

En respuesta a este contexto, la resistencia palestina dio un gran golpe contra el corazón de la máquina bélica sionista. Fue un triunfo histórico y táctico—en minutos, el aparato militar israelí supuestamente infalible colapsó en confusión y pánico, con una división militar entera desintegrándose en media hora, y con esta, una importante derrota moral. La escala impensable del genocidio que le siguió es prueba de su desesperación. Ellos intentaron destruir la resistencia palestina, pero Palestina tiene un derecho a existir inalienable sobre el cual Octubre 7 se levanta firmemente.

El modelo de Octubre 7 y la lucha contra la agresión continua estadounidense-israelí desencadenó un torrente de heroísmo en la región y a través del mundo. Desde el Líbano, hasta Yemen, Irak, e Irán, las fuerzas de la resistencia se han levantado para desafiar el imperialismo estadounidense y el sionismo en la región. En los últimos 3 años estas fuerzas han dado incontables golpes al imperialismo, y la posición del imperialismo estadounidense en el Medio Oriente nunca va a ser igual que como era. El imperio estadounidense, en su declive acelerado, no puede llevar a cabo esta destrucción con su perro faldero rabioso Israel por siempre. De hecho, en el panorama general está perdiendo su control sobre el Medio Oriente. El campo de la resistencia es capaz de dar contratiempos y abrir brechas estratégicas entre los EE.UU. y sus aliados potenciales. La resistencia continúa avanzando, con el rol firme de Irán y la astucia táctica de las fuerzas en el Líbano y Yemen, codo a codo con otras fuerzas progresivas y patrióticas a través del Medio Oriente.

La resistencia al imperialismo es una fuerza que nunca va a ser apagada.

Ha habido en el último periodo un efecto reverberante de Octubre 7 que pasa por el mundo entero. Cientos de miles han salido en masa a las calles en ciudades, desde Amsterdam, hasta Washington, DC, London, e Istanbul, inundándolas con la bandera de Palestina. Han habido campamentos masivos en los campus universitarios y batallas intensas en cuartos de consejos municipales—ha habido un despertar global donde personas de todos los gremios ven la verdadera cara del enemigo y lo ven por lo que es, y las filas de luchadores uniéndose a la lucha contra ese enemigo continúan creciendo.

Es justo rebelarse y la lucha continúa ahora. Exigimos un fin inmediato y total a toda ayuda de EE.UU. al estado apartheid de Israel, el derecho de retorno para todos los refugiados palestinos, y la liberación de los prisioneros políticos.

¡Apoyemos a la resistencia palestina! ¡Fin a la ayuda de EE.UU. a Israel! ¡Palestina Libre, desde el río hasta el mar!