Mirando hacia el otoño de 2025: De regreso a la escuela, al estudio y a la lucha para detener a Trump

By staff

Comisión Estudiantil de la OSCL

Ya comenzaron las clases: para muchos, el semestre de otoño de 2025 ha comenzado. Los estudiantes están regresando a una situación cargada de tensiones. Trump ha hecho su mejor esfuerzo para degradar la educación pública. Su objetivo es eliminar a su competencia política, que obtiene mucho apoyo de las fuerzas en los campus universitarios. Lo que él presenta como una alternativa a la educación no es ningún tipo de alternativa: escuelas con fines de lucro que enseñan las mentiras de la plataforma “Haz América Grande Otra Vez” (MAGA, por sus siglas en inglés), que son propiedad de sus socios y demasiado caras para que la mayoría pueda asistir.

Trump y su Secretaria de Educación, Linda McMahon, han desatado una infinidad de ataques contra la educación. Están presionando a las universidades para que recorten los estudios étnicos, los centros culturales, los programas académicos y los empleos, para borrar la historia de la opresión de los currículos, para expulsar a los jóvenes de la clase trabajadora y para poner fin a las protestas estudiantiles. Mientras tanto, quieren utilizar las universidades para continuar realizando investigaciones para las guerras, intervenciones, ocupaciones y genocidios respaldados por EE. UU. que amenazan a pueblos de todo el mundo. Al igual que ICE, el Departamento de Defensa recibió enormes aumentos de presupuesto.

La Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés), que alguna vez fue una herramienta para combatir la discriminación, se ha convertido en su opuesto. Trump está utilizando la OCR para iniciar investigaciones federales en más de 50 universidades por supuestas políticas discriminatorias de DEI o por supuesto antisemitismo, o en otras palabras, protestas pro-Palestina y campañas de desinversión. Para lograr este fin, él formó el Grupo de Trabajo del Departamento de Justicia para Combatir el Antisemitismo. La Universidad de Columbia cedió ante muchas de las exigencias de Trump y permitió que agentes federales revisaran los dormitorios y detuvieran a estudiantes. Varios de sus casos, incluido el de Mahmoud Khalil, ganaron atención nacional e infamia.

Muchos administradores aprovecharon la oportunidad para deshacerse de programas que consideraban no lucrativos y para restringir las protestas que habían sido una espina en su costado. Muchos consejos directivos realizaron reuniones secretas durante las vacaciones de verano para remodelar las universidades según la agenda de Trump. Las políticas anti-libertad de expresión ahora restringen el reparto de volantes, la colocación de carteles y los eventos en el campus. Los centros culturales están siendo “fusionados” y reemplazados por oficinas de “actividades estudiantiles”. Las oficinas de diversidad están cerrando. Licenciaturas como Estudios Afroamericanos, Estudios Chicanos, o Estudios de la Mujer y Género, que deberían expandirse, están siendo congeladas o eliminadas. Las iniciativas para aumentar las admisiones de estudiantes negros, chicanos, latinos y otros están llegando a su fin. Los programas de idiomas enfrentan recortes. En muchos casos, el personal está siendo despedido.

El objetivo final de Trump es desmantelar la educación pública. Al despedir a la mitad del personal del Departamento de Educación y transferir sus poderes a otros departamentos, se debilitará gran parte del aparato que facilita el desembolso de ayuda financiera. Cuando los estados declaran crisis presupuestarias, siguen recortes a la educación, la salud y otros servicios sociales. El plan es que las escuelas cierren. En su lugar, costosas escuelas privadas financiadas por personas como la familia DeVos – la primera Secretaria de Educación de Trump – surgirán como hongos venenosos. Combinado con el embargo de salarios por préstamos estudiantiles en mora y el fin de la postergación de pagos, la deuda de préstamos estudiantiles se volverá tan castigadora que menos estudiantes de la clase trabajadora irán a la universidad. Al final de esta misión, la educación realmente será solo para los ricos.

Hay acciones reales que los administradores universitarios pueden hacer para resistir la agenda de Trump: pueden destinar los millones de dólares de recaudación de fondos de las escuelas a empleos en lugar de a carteras de inversión. Pueden abrir los fondos de dotación de las universidades y usar ese dinero para mantener los programas. Pueden recortar sus propios salarios administrativos inflados, que pueden ascender a millones. Pueden desafiar al gobierno de Trump y desafiar su farol, en lugar de tender la alfombra roja y entregarle la llave de la ciudad a MAGA.

La resistencia real vendrá del poder popular – de los estudiantes, la facultad, los trabajadores del campus y los sindicatos. En la primavera de 2025, los capítulos de Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS, por sus siglas en inglés) lucharon para que los estudiantes internacionales recuperaran sus visas, y en algunos casos lo lograron. Ahora, SDS se embarca en una campaña para Detener la Agenda de Trump. Sus capítulos están presionando por todas partes para no cumplir con el gobierno de Trump, por políticas de santuario, por el fin de los recortes a los programas culturales y por el fin de los ataques a la libertad de expresión.

SDS ha convocado a un Día Nacional de Acción para Detener la Agenda de Trump el 28 de agosto con este propósito. SDS cree que la educación debe servir para el mejoramiento de la sociedad – no para las guerras de EE. UU., no para formar más arquitectos del capitalismo, no para una educación racista y equivocada. Los campus deben ser centros para que los jóvenes se involucren por primera vez con la política revolucionaria y la organización.

Si nos atrevemos a luchar, tenemos la oportunidad de ganar. Si eres un estudiante con mentalidad revolucionaria que quiere dar un golpe contra Trump y su clase, comienza donde puedas – libra una lucha en campus. Únete a Estudiantes por una Sociedad Democrática y regístrate para iniciar un capítulo en su sitio web, www.newsds.org. Convoca a una reunión, imprime un volante, planea una protesta. Plantea demandas que reflejen las necesidades de la gente en tu campus, en términos que puedan entender: “¡Alto a la agenda de Trump! ¡Salvemos los Programas Culturales! ¡No a las Deportaciones, Campus Santuario Ahora!” Haznos saber qué estás haciendo y qué tan lejos quieres llegar para construir un movimiento revolucionario escribiéndonos a frso.org.

Nuestras escuelas, tal como las conocemos, están en peligro, pero podemos salvarlas. Forjaremos una nueva generación de jóvenes formidables y revolucionarios, listos para tomar su lugar en el mundo. Los últimos años lo han demostrado: los estudiantes están listos para luchar. Si aún no te has unido al movimiento estudiantil, no hay mejor momento para empezar que ahora.

#Spanish #StudentMovement #Espanol #MovimientoEstudiantil