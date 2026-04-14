Miembros del concejo de Santa Ana muestran sus verdaderos colores ante residentes que exigen que los policías asesinos rindan cuentas

By staff

Santa Ana, CA – La tensión fue palpable el martes 17 de marzo, cuando residentes de Santa Ana, junto con la Organización de Servicios Comunitarios del Condado de Orange (CSO OC), asistieron a la sesión del Concejo Municipal. Exigieron que los policías asesinos Luis Casillas e Isaac Ibarra fueran despedidos del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD).

El 1 de diciembre de 2024, Noe Rodríguez fue asesinado por la Policía de Santa Ana. Jocelyn Pacheco, de CSO OC, declaró: “Noe Rodríguez estaba desarmado y atravesando una crisis de salud mental. Fue entonces cuando los agentes del SAPD, Luis Casillas e Isaac Ibarra, le dispararon 29 veces. Las imágenes de las cámaras corporales muestran que abrieron fuego apenas 30 segundos después de la llegada de los agentes”.

Hacia el final de la intervención de Pacheco, le cortaron el micrófono, a pesar de que solo se había pasado por 17 segundos del tiempo asignado. Los asistentes a la reunión gritaron: “¡Déjenla hablar!” y “¡Qué vergüenza!”.

Matthew Compton relató un incidente ocurrido con el agente Ibarra el 18 de febrero, afirmando: “Miembros de CSO, junto con la familia de Noe Rodríguez, se encontraban fuera del Departamento de Policía de Santa Ana grabando videos. Isaac Ibarra salió deliberadamente del departamento, justo hacia donde estábamos parados, en un intento de intimidarnos”.

Compton continuó: “Isaac nos dio un codazo tanto a mí como a otro miembro de CSO; más tarde me golpeó con el hombro y lanzó un golpe falso a otro miembro de CSO. Isaac es una persona sumamente inestable mentalmente y no se le debería permitir formar parte de la fuerza policial, y mucho menos portar armas letales”.

En respuesta a otros comentarios que expresaban inquietudes sobre el comportamiento del agente Ibarra, la alcaldesa Valerie Amezcua—quien recibe fondos de campaña de la Asociación de Agentes de Policía de Santa Ana—declaró lo siguiente: “Le pedí a mi esposo que viera ese video con el agente Ibarra, y sentí mucha pena por él”. Y continuó: “Creo que se comportó de una manera que me hizo exclamar: ‘¡Vaya!’. Es una situación difícil; él simplemente iba caminando hacia su auto”.

Familiares de víctimas de la violencia policial estuvieron presentes en la sesión, incluyendo a la familia de Noe Rodríguez y a la familia de Albert Arzola. Tenía solo 19 años cuando fue asesinado por agentes de la policía de Anaheim el 6 de diciembre de 2025.

Grace Arzola reprendió al concejo, declarando: “Valerie y Phil, el lenguaje corporal es todo. Ustedes están más preocupados por una carta constitutiva y por postes de luz que no reparan que por personas que están perdiendo la vida.” Arzola señaló que el alcalde no estaba prestando atención y permanecía encorvado durante los comentarios del público.

David Pulido, miembro de CSO OC, mencionó: “Luis Casillas mató a dos personas en el lapso de un mes. A Noe Rodríguez el 1 de diciembre de 2024 y a Henry González Jr. el 1 de enero de 2025. Casillas también estuvo involucrado en una brutal paliza a un menor de 15 años, Mario Díaz. A pesar de todos sus crímenes, SAPD no ha despedido a Luis Casillas; en su lugar, lo trasladaron de la patrulla a la división de crímenes contra las personas.”

Pulido concluyó: “¡Exigimos que Luis Casillas e Isaac Ibarra sean despedidos antes de que puedan volver a matar! Si no hacen nada, la sangre estará en sus manos. La sangre está en las manos del jefe de policía Robert Rodríguez. La sangre estará en sus manos, administrador de la ciudad Álvaro Núñez. La sangre estará en las manos de cualquier concejal que se oponga a la rendición de cuentas. ¡Ese será su legado, y nunca permitiremos que nadie lo olvide!” El público aplaudió y gritó porras.

Al finalizar la sesión, algunos concejales—como Jonathan Hernández—mostraron su apoyo al despido de Luis Casillas e Isaac Ibarra. Otros mostraron su desdén hacia los residentes de Santa Ana.

La familia de Noe Rodríguez, junto con CSO OC y residentes de Santa Ana, llevan más de un año luchando para obtener justicia para Noe Rodríguez. Los miembros de CSO declararon que no se detendrán hasta que Luis Casillas e Isaac Ibarra sean despedidos y encarcelados por sus crímenes.

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