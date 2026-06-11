Manifestación en Jacksonville exige libertad para protestante pro-Palestina

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Jacksonville, FL – El 29 de mayo, Miembros de la comunidad protestaron la sentencia grave de Conor Cauley y Leah Grady, dedicándose a seguir la lucha contra sus cargos y exigiendo la liberación de Conor Cauley, que actualmente se mantiene como prisionero político en la Cárcel del Condado Duval.

A pesar de las fuertes lluvias, más de 60 miembros de la comunidad protestaron delante del juzgado y, luego, detrás de la cárcel del condado bajo carpas que se combaban y rompían con el peso del agua de la lluvia. Esto no desanimó a los asistentes, que continuaban a gritar y concentrarse contra el tratamiento injusto a los organizadores contra la guerra.

Estas manifestaciones fueron dirigidas por la Red de Solidaridad con Palestina de Jacksonville junto con organizaciones comunitarias incluyendo la Comité de Acción Comunitaria de Jacksonville, la Alianza de Derechos de Inmigrantes de Jacksonville, los Brentwood 300, los Socialistas Democráticos de América, y la Organización Camino de la Libertad.

Cauley fue sentenciado a 60 días encarcelado y tres años de aprobación. Ya está siendo ordenado a quedarse más de 1000 pies del Policia Maykel Aliaga-Ruiz, el oficial que instigó el arresto inicial el año pasado por agarrarlo por el cuello a Cauley y tirarlo por una línea de sillas. La condición tendrá el efecto, como lo ha notado el abogado de Cauley en el juzgado, de efectivamente prohibirlo de asistir a las reuniones del consejo municipal en donde Aliaga-Ruiz trabaja, atacando directamente su derecho de hablar al aire libre con sus propios políticos elegidos y de ser organizador en la ciudad.

Grady fue sentenciada con seis meses de aprobación, 50 horas de servicios comunitario, y una orden de la corte de escribirle una “carta de disculpa” a la Presidenta Republicana del Consejo Randy White.

Ambas sentencias fueron más graves aún de lo que habían recomendado los prosecutores. La prosecución recomendaron tres meses de aprobación y 25 horas de servicio comunitario para Leah Grady y recomendaron 30 días de encarcelación y un año de aprobación para Conor Cauley. En los dos casos, los jueces o doblaron o triplicaron el castigo. Esto sale tras llamadas por el Sheriff de Jacksonville T.K. Waters que los jueces hagan un ejemplo de los organizadores de RSPJ así para intimidarlos políticamente.

Todo esto ocurrió a pesar de un despliegue enorme de apoyo comunitario en apoyo a los dos organizadores. Más de 40 cartas de carácter fueron entregadas a la corte por Conor Cauley, y testigos de gran nota hablaron a favor de Cauley, incluyendo la directora ejecutiva del local 1408 de la Asociación de Estibadores Internacional (AEI), Courtnee Staples.

“¿Quién salió hoy para acá para defender a Conor?” hizo la pregunta un miembro de la Organización Camino de la Libertad durante la concentración frente al juzgado. “Los profesores, vecinos, obreros de sindicato, estudiantes y gente de todas partes de Jacksonville – para resumir, un microcosmo de la comunidad entera. La ciudad no podía hacer más que rodear unos pocos para hablar contra Conor, y a quienes escogieron? La directora del consejo y el jefe de la policía.”

La Red de Solidaridad con Palestina de Jacksonville está comprometida a luchar contra los veredictos de los dos Conor Cauley y Leah Grady, habiéndo ya desarrollado un plan para oponer sus condenas de apelar contra ellas y pedir nuevo juicio. Harán más manifestaciones para exigir la liberación de Cauley hasta que esté fuera de la cárcel.

“Es por esta cárcel que, durante los próximos 60 días, Conor no verá justicia,” dijo Ryan Delaney de la Red de Acción Contra la Guerra. “Pues eso significa que nosotros seremos la razón por la cual, durante estos próximos 60 días, esta cárcel no sabrá ninguna paz!”

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