Los residentes de Coach Royal exigen a la administración de Kingsley que deje de robarles sus hogares

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Santa Ana, CA – El miércoles 23 de septiembre, se escuchaban consignas como “¡Kingsley, escucha, estamos en la lucha!” en la calle Sullivan.Rain Mendoza, de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC), inició la manifestación declarando: “Estamos aquí hoy debido a los años de acoso a los que Kingsley Management Corporation ha sometido a los residentes de Coach Royal, en su mayoría inmigrantes de clase trabajadora”.

Unas 35 personas, entre ellas residentes del parque de casas móviles Coach Royal y miembros de la comunidad, se manifestaron frente al parque para exigir que se detenga el retiro de cercas, que se permita a los residentes conservar sus sistemas de aire acondicionado y que se mantengan las dimensiones originales de los lotes. Kingsley utiliza estas supuestas infracciones y cambios a las reglas para iniciar el proceso de robarles la vivienda a los residentes.

Teresa Osorio, residente del parque, habló sobre su experiencia reciente. “Olivia García [la administradora del parque] vino a mi casa a decirme que quitara mi cerca cuando apenas el año pasado ella misma me dijo que la reparara.”

Irene Rodríguez de Guzmán habló sobre sus interacciones con García: “Ella me está diciendo que quite mis cercas, lo cual contradice el hecho de que ella me dijo que las instalara porque tenía problemas con los vecinos. Ella me dijo dónde debía ponerla y vino a inspeccionarla después de que se instaló y dijo que se veía bien. Me sacrifiqué para pagar esa cerca, ¿cómo la voy a quitar?”

Karla Alvarado habló sobre las tácticas de intimidación y el despojo de viviendas por parte de Kingsley: “Yo fui una de las personas que ayudó a muchos de los residentes a obtener sus títulos de propiedad, y después de eso sufrimos represalias por parte de Kingsley Corporation.”

Alvarado añadió, “Me ofrecieron quedarme como inquilina siempre y cuando renunciara a mis derechos y no volviera a ayudar a nadie de la comunidad. Obviamente rechacé eso y terminé siendo expulsada de mi casa. Mi casa fue retirada de aquí y vendida ilegalmente en una subasta privada, violando todas las leyes, ya que nunca me informaron que la subasta iba a tomar lugar.”

Gabriela Mendoza tuvo una experiencia similar. “Mi abogada confirmó que mi casa fue vendida. Le dije que yo hasta ahora no he recibido ni un dólar. Y no se me hace justo que mi casa nueva que yo trabajé tantos años, ellos robaron mi propiedad. Esto es una injusticia.”

Al señalar más prácticas ilegales, Rain Mendoza añadió, “Kingsley está iniciando el proceso para modificar el tamaño de los terrenos asignados a todos los residentes. Si los residentes no cumplen, se enfrentan a graves consecuencias económicas. Obligar a estos residentes a realizar estos cambios e imponerles consecuencias es ilegal”.

Durante la manifestación, los residentes señalaron los carteles de “se vende” que rodeaban a los manifestantes, indicando que esas casas habían sido robadas de sus dueños. Los transeúntes se detenían al pasar para escuchar los testimonios de los residentes.

Los manifestantes coreaban, “¡No más acoso! ¡No más temor! ¡Los inmigrantes tenemos valor!”.

“Nos están obligando a quitar los aires acondicionados. Es una cosa horrible. Ustedes saben que recientemente estuvimos viviendo un calor insoportable. Si no hubiera sido por nuestro aire acondicionado hubiera habido tragedias aquí en Coach Royal.”, declaró Guadalupe Barragán, residente desde hace 38 años.

Teresa Carrera, otra exresidente, describió el impacto físico y psicológico de las acciones de Kingsley. “Realmente, todo lo que hemos pasado ha sido un abuso traumático. Hemos ido a psicólogos. Hemos tenido noches sin dormir. Me enfermé hasta el grado de que no comí por uno o dos meses. Solo tomaba agua y bajé casi como 25 libras. Tanto estrés, tanto insomnio, tanto pensar por qué esta gente es tan injusta.”

Los manifestantes coreaban, “¡Vivir con miedo no es normal! ¡Queremos justicia en Coach Royal!”

Luis Pedraza Morales Babylon, un exresidente a quien le robaron su casa habló en nombre de CSO OC. “La Organización de Servicio Comunitario respalda firmemente a los residentes de Coach Royal. La CSO está en primera línea de lucha, organizando protestas en la entrada del parque, llenando las salas de audiencias, exigiendo justicia ante los desalojos injustos y sacando a la luz las tácticas engañosas de la administración. Luchan para garantizar que las familias trabajadoras y los inmigrantes no sean expulsados mediante intimidación, barreras lingüísticas o desplazamientos forzosos.”

Si le interesa unirse a CSO OC en esta campaña, puede contactarlos a través del correo electrónico [email protected] o en Instagram en @CSO.OC.

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