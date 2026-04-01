La visibilidad es solo el comienzo

By Organización Socialista Camino de la Libertad

Declaración del Día de la Visibilidad Trans por el Equipo de Trabajo del Movimiento LGBTQ y de las Mujeres de la Organización Socialista Camino de la Libertad

En el Día de la Visibilidad Transgénero, la Organización Socialista Camino de la Libertad se une a las masas de personas transgénero que se niegan a ser borradas de la vida pública. Este último año hubo una escalada de órdenes ejecutivas anti-trans del gobierno de Trump y legislación reaccionaria en estados de todo el país. La lucha por la visibilidad ha sido ardua y debe ser defendida. Ahora es el momento de salir a las calles para exigir la liberación trans.

Los ataques contra la atención médica para personas trans han tomado un lugar central en la agenda anti-LGBTQ de Trump. Mientras 27 estados ya han aprobado leyes para limitar la atención de afirmación de género para jóvenes trans, Trump busca prohibir esta atención médica en todo el país bloqueando los fondos de Medicaid y Medicare para todos los servicios en hospitales que también brinden atención pediátrica de afirmación de género. Trump ha dado a los hospitales un ultimátum: terminen sus programas de atención de afirmación de género para jóvenes o enfrenten la bancarrota. Esto ya ha resultado en una pausa de la atención en muchos centros, incluso en aquellos estados donde la atención de afirmación de género para jóvenes aún está protegida por la ley local.

El Tribunal del Cuarto Circuito, cuyos jueces fueron designados por Trump, lleva estos ataques un paso más allá al dictaminar que el programa de Medicaid de Virginia Occidental puede excluir la cobertura de todos los procedimientos de atención de afirmación de género, incluso para adultos que dan su consentimiento. La decisión abre la puerta a prohibiciones similares en otros estados. Esto nunca se trató de proteger a los niños. Los ataques contra los jóvenes trans erosionan la autonomía corporal de todas las personas trans, y estamos viendo cómo los verdaderos planes de las fuerzas reaccionarias toman forma en tiempo real. Nuestros enemigos buscan eliminar por completo la atención de afirmación de género y borrar a las personas trans de la existencia, y debemos luchar contra ellos en todos los frentes.

Los derechos civiles de las personas trans en Estados Unidos son extremadamente desiguales y precarios. Las leyes varían de un estado a otro. En Kansas, las licencias de conducir de las personas trans están siendo revocadas de manera masiva. Por el contrario, en Minnesota, se aprobó una ley de refugio trans para proteger a pacientes y proveedores de atención de afirmación de género. Dependiendo de dónde vivan, las personas trans enfrentan leyes sobre baños y prohibiciones en deportes, son desgenerizadas a la fuerza en las escuelas, quedan desprotegidas contra la discriminación laboral, y más. Pero esta polarización también ofrece un terreno fértil para las semillas de la lucha. La resistencia organizada es la única manera de derrotar estos ataques, defender nuestros logros y mejorar verdaderamente las condiciones de vida de las personas trans.

En todo el país, miembros de la Organización Socialista Camino de la Libertad han liderado la lucha por la liberación trans mediante protestas contra los recortes a la atención de afirmación de género, oponiéndose a leyes anti-LGBTQ, movilizando a sus comunidades contra los crímenes de odio y exigiendo justicia por las vidas trans arrebatadas. OSCL participa en eventos anuales por el Día de la Visibilidad Trans, el Día de la Memoria Trans, así como en protestas durante el Mes del Orgullo que reviven el espíritu revolucionario de Stonewall. Las campañas para reducir el costo de los cambios de nombre y fortalecer los recursos de santuario para refugiados trans mantienen viva la lucha por la liberación trans durante todo el año. Donde la gente se organiza y lucha, hay victorias por ganar.

En su acelerado declive, el imperio estadounidense seguirá lanzando ataques represivos contra los pueblos trabajadores y oprimidos como un medio para evitar el cambio revolucionario. Debemos ayudar a quienes luchan por cualquier tipo de liberación a ver la liberación trans como entrelazada con la suya propia. La visibilidad es solo el comienzo. Un día, las personas trans serán más que visibles—tendrán el poder político para tomar sus destinos en sus propias manos.

#TransDayofVisibility #LGBTQ #WomensMovement