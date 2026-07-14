¡La solidaridad no es un crimen! Declaración de la OSCL sobre la detención y extradición de Fergie Chambers

By Organización Socialista Camino de la Libertad

La Organización Socialista Camino de la Libertad condena la detención injusta y el intento de extradición por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) de Fergie Chambers, un filántropo progresista y firme simpatizante de la causa palestina. Fue arrastrado de su familia en España por cargos sospechosos que van desde lavado de dinero hasta apoyo material al terrorismo. Si lo extraditan a los EE. UU., puede enfrentar décadas en prisión.

Chambers es hijo de multimillonarios que hace mucho tiempo tomó la decisión legítima de dirigir sus fondos hacia el progreso, desde clínicas médicas gratuitas hasta defensa legal para activistas enfrentando represión. Ahora el DOJ de Trump está fabricando una narrativa de financiamiento para terroristas. Quieren crear un mundo al revés y torcer el sistema legal para que la ayuda humanitaria y la solidaridad te manden tras las rejas mientras los arquitectos del genocidio en curso en Gaza sigan libres. A final de cuentas, quieren utilizar cada método para silenciar y castigar la oleada de apoyo para la causa de liberación palestina que se ha extendido a todos los rincones del mundo.

Estamos en un periodo de represión cada vez más intensa, y los imperialistas siempre están buscando nuevas maneras para aplastar la resistencia y silenciar la oposición. Esto significa que gente como Chambers que usan sus recursos para amplificar las voces que piden libertad y liberación también se convierten en blancos. Todos los que se oponen a la campaña del gobierno de Trump en contra de nuestros movimientos y a la erosión de los derechos democráticos tienen que oponerse a esto.

¡La solidaridad no es un crimen!