La OSCL saluda al Partido Comunista de China en el aniversario 105º de su fundación by Freedom Road Socialist Organization

By Freedom Road Socialist Organization

En ocasión del aniversario 105º de la fundación del Partido Comunista de China, la Organización Socialista Camino de la Libertad saluda al partido que ha liderado al pueblo chino a través de los fuegos de revolución y hacia el alba de la construcción del socialismo. El partido tomó los sueños de la gente común por una vida mejor y los organizó para luchar, trayendo los sueños a la realidad.

Mao entendía que “sin el Partido Comunista no existiría la nueva China” como una verdad histórica.

Por cientos de años, el pueblo chino estaba siendo aplastado bajo el enorme peso de tres montañas: feudalismo, capitalismo burocrático e imperialismo. El PCC lideró al pueblo en una lucha justa para derribar esas montañas. Con la ciencia de la revolución, sacrificio increíble, y un rechazo a rendirse, ganaron la liberación y se embarcaron en la construcción de una sociedad socialista que continúa trazando nuevos rumbos.

Es cierto que una sola chispa puede incendiar la pradera. En 1921, en su fundación, la membresía era de poco más de 50. 105 años después, pasó los 101 millones de miembros y es el partido gobernante más grande del mundo, con un lazo irrompible con las masas del pueblo, porque el Partido es parte del tejido de la vida cotidiana, desde la granja hasta la fábrica.

Los logros del PCC han estado arraigados en el compromiso de “servir al pueblo”. Y los logros son verdaderamente de importancia histórica-mundial: sacar de la pobreza absoluta a casi 100 millones de personas, hacer descubrimientos en tecnología avanzada, innovar en energía verde y desarrollo, y construir proyectos de infraestructura que le mejoran la vida a la mayoría. Al liberar las fuerzas productivas, China verdaderamente ha remodelado el mundo. Con su partido al mando, el espíritu valiente y la esperanza ardiente del pueblo chino están iluminando el camino hacia un futuro socialista más prometedor.

¡Viva el Partido Comunista de China!

¡Viva la solidaridad internacional!