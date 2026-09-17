La familia de Víctor López marcha hacia el Departamento de Policía de Santa Ana

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Santa Ana, CA – El 21 de agosto, miembros de la Organización de Servicio del Condado de Orange (CSO OC) se unieron a familias cuyos seres queridos fueron asesinados por la policía para exigir justicia para Victor Lopez. 16 personas marcharon desde El Centro Cultural de México portando pancartas que exigían: “Justicia para Victor Lopez” y “Publiquen todas las grabaciones sin editar”. Mientras los manifestantes pasaban junto a un partido de fútbol, ahogaron el himno nacional de Estados Unidos con gritos de: “¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Y cuándo la queremos? ¡Ahora!”.

Al llegar frente al Departamento de Policía, Emily López, hermana de Víctor López, dijo: “Lo mataron en el estacionamiento de su casa. Le dispararon tres veces frente a su hijo de un año y a su pareja. Ambos vieron a mi hermano morir y dar su último suspiro. Estamos aquí hoy para exigir las grabaciones sin editar y el nombre del oficial, y queremos que se rindan cuentas. Queremos evitar que esto le suceda a otra familia.”

A principios de este año, el Departamento de Policía de Santa Ana publicó un llamado “informe para la comunidad” que incluía grabaciones parciales de la cámara corporal del agente que mató a Víctor López. La policía ha afirmado que Victor intentaba alcanzar un arma que fue recuperada en el lugar, pero eso no se ve en las grabaciones. En cambio, lo que se ve es cómo el agente apunta inmediatamente su arma hacia López, quien se acercó al agente con las manos arriba antes de darse la vuelta para acostarse en el suelo. Segundos después, el agente alegó que López estaba intentando alcanzar un arma y le disparó hasta matarlo.

El público tiene derecho a ser escéptico ante estas afirmaciones, ya que el Departamento de Policía de Santa Ana tiene antecedentes de mentir para justificar su brutalidad y sus asesinatos. Por ejemplo, en 2024, los agentes Luis Casillas e Isaac Ibarra mintieron diciendo que Noe Rodriguez estaba agitando y apuntando una escopeta hacia ellos para justificar haber disparado casi 30 balas contra un hombre desarmado que sostenía un juguete.

Emily Lopez continuó: “Mi hermano era un joven de 18 años que se esforzaba por mejorar la vida de su familia. Era un trabajador incansable que siempre ayudaba a los demás y ponía a los demás antes que a sí mismo. Era un joven divertido, extrovertido y cariñoso al que le encantaba hacer reír a los demás y siempre se aseguraba de que quienes le rodeaban estuvieran bien. Mi hermano no merecía morir de la manera en que murió. ¡Exijo justicia para mi hermano, Victor Lopez!”

Los manifestantes coreaban: “¡Exigimos justicia! ¡Exigimos respuestas! ¡Una placa no es una licencia para matar!”.

A continuación habló Pearl Arzola, hermana de Albert Arzola, un joven chicano de 19 años: “Perdí a mi hermano un mes antes de que Victor Lopez falleciera, así que cuando me enteré de su trágica muerte, me tocó muy de cerca. No es justo que estemos de luto. Tampoco es justo que la familia Lopez esté de luto. ¡Siento que estos policías deben rendir cuentas y ver por lo que estamos pasando y que los metan a la cárcel!”.

Albert Arzola fue asesinado por el agente Nathan García, del Departamento de Policía de Anaheim. Quedó documentado que García acosó a Arzola desde una patrulla semanas antes del 6 de diciembre, cuando persiguió a Arzola hacia su casa y le disparó en la espalda y el cuello. García también estuvo involucrado en el brutal arresto de un joven chicano desarmado de 14 años en 2024.

Mientras los manifestantes exigían justicia cerca de la entrada del departamento, dos agentes en un vehículo de la Unidad de Pandillas (la unidad número 920) redujeron la velocidad para burlarse de sus consignas, dejando al descubierto la crueldad de la policía. Los manifestantes siguieron el vehículo con carteles y pancartas, gritándoles a los oficiales hasta que se alejaron.

David Pulido, miembro de CSO, habló en último lugar y dijo: “¡Esto es un patrón de violencia racista! Este año vimos cómo la policía arrebataba la vida a chicanos adolescentes. Vimos el asesinato de Jaden Michaca, de 15 años, mientras sufría una crisis de salud mental. Vimos el asesinato de Victor Lopez, un joven padre de 18 años. ¡Tenemos trabajo por hacer! Debemos organizarnos. Somos nosotros quienes debemos llevar a estos agentes ante la justicia. Por eso luchamos por el control comunitario de la policía. Tenemos el derecho democrático fundamental de decidir sobre todos los asuntos policiales”.

Si te interesa luchar contra los crímenes policiales y trabajar junto a familias afectadas por la violencia policial, comunícate con CSO OC a través de Instagram, Facebook o enviando un correo electrónico a [email protected].

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