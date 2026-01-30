La familia de Albert Arzola exige que el Departamento de Policía de Anaheim se responsabilice

By David Pulido

Anaheim, CA – Las primeras filas en la cámara del Consejo de la Ciudad de Anaheim fueron ocupadas por la familia de Albert Arzola el martes 13 de enero. Portaban carteles exigiendo “Justicia para Albert Arzola”, quien tenía 19 años cuando fue emboscado por dos policías del Departamento de Policía de Anaheim, recibió un disparo por la espalda y murió el 6 de diciembre de 2025.

Christine Lopez Ediss dijo, “Albert es mi sobrino y fue amado por muchos. Se graduó de la preparatoria Katella y trabajaba en la ciudad que amaba: Anaheim. Tenía un futuro brillante por delante. Eso se lo robaron a Albert, su familia y a la comunidad de Anaheim. ¡No nos quedaremos callados ante el acto sin sentido cometido por un policía de la unidad de pandillas!”

Sergio Pelayo, primo de Albert Arzola dijo, “Estoy aquí para exigir la versión sin editar de lo que pasó ese día, el 6 de diciembre. Ya ha pasado más de un mes. Solo tenemos un clip de 30 segundos de lo ocurrido. Que simplemente liberen la autopsia, porque la familia quiere saber dónde y cómo murió Albert. También queremos saber el nombre del oficial. ¡O sea, no hay razón para esconderlo!”

La familia de Albert gritó, “¡Ustedes están ocultando cosas!”

Grace Arzola, otra tía de Albert Arzola, comentó lo siguiente del Oficial de Información Pública, Matt Sutter: “Él dijo que la policía actuó por el bien del público. ¡Eso es algo que tiene que determinar el público! No el Oficial de Información Pública. Y el público solo lo puede determinar cuándo publiquen el video completo sin editar. ¡Deja que decida si la policía actuó con su mejor interés!”

Vern Nelson, residente de Anaheim y escritor del Blog Orange Juice, también comentó sobre el asesinato por la policía. Nelson declaró que cuando un agente de la unidad de pandilla mata a una persona, “por semanas o meses, andarán molestando a la familia. Eso me parece muy familiar porque mi esposa Donna tenía un hijo que fue asesinado en 2012 – Joel Acevedo. ¡La misma cosa le pasó a ella! Acosan a la familia. Lucen linternas tras las ventanas del hogar para intimidarlos, para que no hablen.” Joel Acevedo fue asesinado por el agente del Departamento de Policía de Anaheim, Kelly Phillips, el 22 de julio de 2012. Ese año, la policía de Anaheim mató a siete chicanos, incluyendo a Manuel Díaz la noche antes de que mataran a Joel.

Grace Arzola también describió acoso similar, diciendo, “Mi mamá tiene 77 años. La policía detuvo a mi hermano por una ‘luz trasera rota’. Le pedimos a un amigo de la familia que viniera a arreglar la luz. ¡Cinco policías de Departamento de Policía de Anaheim se acercaron al amigo que estaba ayudando a mi mamá anciana a arreglar la luz y lo acusaron de robar el carro! Cinco. Policías. Esto es inaceptable y tiene que parar.”

La familia fue acompañada por tres miembros de la Organización de Servicio Comunitario, Condado Orange (CSO OC), entre ellos Erika Armenta, cuyo esposo Noe Rodriguez fue asesinado por el Departamento de Policía de Santa Ana el 1 de diciembre de 2024.

La miembro de CSO OC Carina Munoz dijo que “el Departamento de Policía de Anaheim ha sido clasificado en el noveno lugar entre las 60 ciudades más grandes de los EE.UU. en la tasa de muertes involucrando a policías durante arrestos, y aun así no se ha hecho nada. Por esta falta de acción, estos policías del Departamento de Policía de Anaheim son libres para hacer viudas a las mujeres, hacer que los padres pierdan a sus hijos antes que a ellos mismos, lo cual no es el orden natural de las cosas, que hermanos se pierdan mucho antes de su tiempo, y que mejores amigos pierdan al único hombro en que apoyarse. ¡Me avergüenzo de Anaheim por permitir otra vez que muera un joven, y por hacer parecer que Albert se lo merecía!”

Graze Arzola afirmó, “¡No nos vamos a ir! ¡Vamos a presentarnos en cada reunión hasta que obtengamos justicia para él! ¡No nos vamos a ir!”

#AnaheimCA #CA #InJusticeSystem #SistemaInJusticia #PolicíasAsesinas #CrimenesPolicíacos #CSOOC #NacionalidadesOprimidas #ChicanoLatino