La Comisión Afroamericana de la OSCL condena la ocupación de Washington D.C. por parte de Trump y los flagrantes ataques a los derechos democráticos de la comunidad negra.

By staff

La Comisión Afroamericana de la Organización Socialista Camino de la Libertad condena la ocupación de Washington D.C. por parte de Trump, quien desplegó a la Guardia Nacional y a la policía federal en las calles de DC. Durante la conferencia de prensa del lunes en la que anunció su decisión, Trump invocó la Sección 740 de la Ley de Autonomía de D.C., que permite al gobierno federal tomar control directo de la Policía Metropolitana de DC. En su conferencia, Trump habló de darle a la policía de DC el poder de hacer “ lo que se les diera la gana”

Washington DC, una ciudad en el borde superior del Cinturón Negro, tiene una gran población negra, con la comunidad negra representando el 43% de la ciudad según el censo anterior. La gente de DC ha sido víctima durante mucho tiempo de la falta de autonomía en sus propios asuntos democráticos y de la falta de representación democrática negra en el Congreso. Las demandas sobre la estadidad de DC han sido planteadas y apoyadas por diversos sectores del Movimiento de Liberación Negra, con legislación como la HR 51 estancadas en el Congreso durante años.

La Comisión Afroamericana de la OSCL ve esta ocupación como una escalada en la agenda de terror policial de Trump y una herramienta flagrante de opresión nacional. Si en 2020, los ataques de Trump contra los manifestantes de Las Vidas Negras Importan en DC para una sesión de fotos fue un ensayo general de cómo se vería el terror policial desatado, este podría ser potencialmente el acto de apertura. Esta no es la amenaza del terror policial abierto. Este es el impulso de Trump hacia su implementación.

No podemos ignorar los otros ataques de Trump al Movimiento de Liberación Negra durante su presidencia de 2024. La orden ejecutiva de Trump contra la Ley de George Floyd busca expandir el estado policial y carcelero. Desde federalizar a la policía local para que sean agentes de ICE hasta ocupar Los Ángeles con tropas de la Guardia Nacional, el gobierno de Trump está avanzando en su agenda rápidamente, y esta es otra provocación extrema. La ocupación de Washington DC debe verse como un ataque directo al Movimiento de Liberación Negra y a lo que se ganó con sacrificio y lucha. Estos ataques continuarán y se extenderán a otras ciudades, y la gente tendrá que defenderse. Trump entiende el poder que tiene nuestro movimiento y está haciendo todo lo posible para evitar nuestro avance.

En este momento en Texas, el gobernador derechista Greg Abbott y su legislatura de derecha buscan eliminar más distritos congresionales negros con una manipulación racista de los distritos electorales, un plan de ataque que estados como Florida, junto con Alabama, buscan imitar.

Desde los intentos de implementar aún más impunidad policial en DC, hasta eliminar la representación política negra en Texas, estos ataques están todos conectados, y nosotros nos oponemos a ellos. La Comisión Afroamericana de la OSCL continúa apoyando la demanda del control comunitario de la policía y vemos las acciones de Trump como opuestas directamente a esas demandas, poniendo la vigilancia policial de las comunidades negras directamente bajo su control. Hacemos un llamado a todas las fuerzas del Movimiento de Liberación Negra para que se opongan a estos ataques contra los derechos democráticos de la comunidad negra. Debemos unir a todos los que puedan ser unidos contra la agenda supremacista blanca de Donald Trump.

¡Alto a la ocupación de DC!

¡Estadidad para DC ahora!

¡Derrotemos la agenda racista de Trump!

#OppressedNationalities #Trump #DC