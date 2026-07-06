L4A apoya a Nadia Topete! Marca el 6 de Julio para defender a nuestra gente. ¡Defiende al movimiento por los derechos de los inmigrantes!

By Legalization For All (L4A)

Noticiero ¡Lucha y Resiste! está circulando la siguiente convocatoria de la Red de Legalización para Todos (L4A).

La Red de Legalización Para Todos está en completa solidaridad con Nadia Topete, activista por los derechos de los inmigrantes y miembro de Centro CSO, quien enfrenta una segunda citación que le ordena declarar ante un gran jurado el 8 de julio.

Hacemos eco al llamado nacional a la acción del 6 de julio—del Comité para Detener la Represión del FBI—para marcarle al fiscal federal Bilal Essayli y al fiscal federal adjunto Michael Wheat para exigir que se cierre la investigación del gran jurado contra activistas por los derechos de los inmigrantes.

Protestar contra ICE no es un delito. Defender los derechos de los inmigrantes no es un delito. Nadia Topete no hizo nada malo. Este intento de reprimir nuestros movimientos y a nuestros campeones no es más que un berrinche de un presidente racista y multimillonario y su Departamento de Justicia. No vamos a dejar que él nos intimide. Nadia—y todos nosotros—tenemos el derecho de seguir defendiendo a nuestras comunidades y estar del lado correcto de la historia.

Hay que reconocer que lo que está haciendo Nadia es heroico. 9 de cada 10 veces los grandes jurados terminan en acusaciones formales. Los acusados tampoco pueden traer un abogado ni testigos al cuarto. Es solo el acusado contra el fiscal y todos los recursos legales del Estado represor a su disposición. Por eso los grandes jurados son una herramienta favorita del Estado para aumentar la represión contra organizadores de derechos civiles. Las consecuencias de esto pueden afectar a mucha gente en todo el movimiento.

Al negarse a hablar con el gran jurado, Nadia Topete no solo se está defendiendo a sí misma, sino a todo el movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y a todas las personas que se oponen a la agenda racista de deportaciones de Trump.

Tenemos que hacer eco de su valentía y solidaridad. No solo es nuestra responsabilidad, sino también cómo vamos a ganar—como pasó cuando derrotamos los cargos falsos que enfrentó Alejandro Orellana, miembro de Centro CSO, por protestar contra ICE. Así como ganamos allí, es como volveremos a ganar.

El 6 de julio, de 9 am a 5 pm hora del Pacífico, súmate a la jornada nacional de llamadas telefónicas en apoyo a Nadia Topete.

MARCA A AMBOS:

• Bilal Essayli, Fiscal Federal, Línea de la Oficina del Distrito Central

(714) 338-3500, presiona 0

• Michael Wheat, Fiscal Federal Adjunto

(619) 557-5610

GUION PARA LLAMADA:

“Hola, mi nombre es ____. Estoy llamando para exigir el cierre de la investigación del gran jurado contra la activista por los derechos de los inmigrantes, Nadia Topete. Ella no hizo nada malo y podría ser encarcelada por negarse a testificar ante un gran jurado. ¡Manos fuera de Nadia Topete!”

¡Manos fuera de Nadia Topete!

¡Defiende a nuestros campeones!

¡Defiende la lucha por los derechos de los inmigrantes!

¡Derrotemos la agenda racista y represora de Trump!