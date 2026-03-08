Familiares y activistas enfrentan al policía asesino Isaac Ibarra

By staff

Santa Ana, CA – El miércoles, 18 de febrero, Erika Armenta y otros miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) estaban celebrando una conferencia de prensa frente al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) cuando se les acercó el oficial Isaac Ibarra. Ibarra fue uno de los oficiales que disparó al desarmado Noé Rodríguez, de 31 años, el 1 de diciembre de 2024. Erika Armenta era la esposa de Noé. Los miembros de CSO OC siguieron a Ibarra para confrontarlo por sus crímenes.

David Pulido dijo, “¡Este es Isaac Ibarra! ¡Mató a un padre, un padre de 31 años, el 1 de diciembre de 2024! ¡Le disparó 11 veces! ¡Él y su compañero, Luis Casillas, que le disparó 18 veces! ¡Y no le gusta que lo estemos grabando y que lo hagamos responsable! ¡Maldito asesino! ¡Cómo te atreves!”

Isaac Ibarra giró de repente y se lanzó hacia los activistas. Cuando no respondieron, cambió de tono y dijo, “¡No caminen detrás de mí! Lo voy a tomar como una amenaza” y “no me toquen”, a pesar de que los activistas no lo estaban tocando y grabaron todo el incidente en video.

CSO OC exige que los oficiales responsables de la muerte de Noe sean despedidos, incluyendo Ibarra. Estaban en el Departamento debido a la información recopilada por una solicitud de la Ley de Registros Públicos. A través de esta solicitud, CSO reveló que Isaac Ibarra y Luis Casillas siguen trabajando y simplemente han sido trasladados a otras divisiones. Casillas ahora trabaja en la División de “Delitos contra las Personas” e Ibarra trabaja en la División de “Comando del Área Norte”.

Cuando Ibarra volvió a pasar junto a ellas, Erika Armenta abrazó con fuerza a sus hijas y dijo, “¡Que Dios te perdone: estas son las hijas a las que has dejado huérfanas!” y “¡Míralas bien! ¡Las has dejado sin padre! ¡Míralas!”.

Matthew Compton dijo: “¡Eres un maldito asesino! ¡Deberías responder por tus malditos crímenes!”

Isaac Ibarra llamó a la policía para denunciar a los activistas y mintió, alegando que lo habían empujado. Esta mentira queda desmentida por las imágenes de vídeo. De hecho, Ibarra empujó a los activistas tres veces. Cuando llegaron varios coches de patrulla, Ibarra hizo un último intento por provocar una pelea, acercándose a David Pulido a pocos centímetros de su cara y diciéndole “no estoy trabajo ahora”, en lo que parecía una amenaza.

Después del incidente, Erika Armenta habló por última vez frente a la estación de policía y declaró, “Soy miembro de CSO y estamos comprometidos con la lucha por la responsabilidad policial.” Armenta dijo, “Uno de los agentes que asesinó a mi esposo salió por la entrada principal y pasó junto a mí y mis dos hijas. Creo que fue a propósito. Porque este departamento tiene muchas salidas, no solo la entrada principal. Y ahora él nos conoce. Hemos acudido al Ayuntamiento para hablar y presentar nuestras demandas de justicia para mi esposo. ¡Exigimos una investigación independiente! Lo único que han hecho es trasladar a los agentes a otras partes del departamento. ¡Eso no es justicia!”

Armenta continuó, diciendo, “¡Esta lucha no termina aquí! Recientemente, la policía de Santa Ana mató a otro hombre. En un video lo vimos con las manos en alto, y la policía no ha publicado las imágenes de la cámara corporal. Pero cuando la policía arresta a personas con armas o cosas por el estilo, al día siguiente publican las imágenes, cuando les conviene.”

Armenta se refería al asesinato policial del 28 de enero de Víctor López, de 18 años, quien fue asesinado frente a su prometida y su hijo de un año en el estacionamiento de su apartamento. López se estaba entregando a la policía cuando fue asesinado. Su familia exige las imágenes completas de la cámara corporal del incidente.

CSO OC sigue exigiendo que los agentes Luis Casillas e Isaac Ibarra sean despedidos del Departamento de Policía de Santa Ana y que el incidente sea investigado de forma independiente por la Comisión de Supervisión Policial de Santa Ana.

