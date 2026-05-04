Familia de Joseph Perez logra una victoria en su campaña por la justicia

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Los Ángeles, CA – En la mañana de abril 20, el movimiento contra los crímenes policiales en Los Ángeles ganó una gran victoria ya que un juez dictó que el caso civil de Joseph Perez contra la Ciudad de Los Ángeles iba a proceder. Docenas – principalmente chicanos, afroamericanos, e incluso coreanos que han sufrido violencia policial y están en las calles luchando en contra – llenaron el Juzgado Stanley Mosk para exigir justicia por Joseph Perez.

En 2020, Joseph Perez fue brutalmente golpeado por miembros de pandillas de ayudantes del sheriff usando el nombre “Indians” y quienes operaban desde la estación del Sheriff de City of Industry. Una pandilla de ayudantes de sheriff está conformada por oficiales policiales que participan en golpizas, plantar evidencia, e incluso ejecuciones extrajudiciales. Los oficiales pandilleros se identifican uno al otro con un tatuaje de la pandilla, el cual consiguen cometiendo crímenes en el fomento de su pandilla. Algunas pandillas como los “Banditos” de la subestación del Sheriff del Éste de los Ángeles y los “Executioners” de la subestación de Compton son conocidos a nivel nacional e incluso internacional por sus crímenes. Los Indians de Industry son bien conocidos por aquellos que aterrorizan pero son una de las pandillas más nuevas.

El Condado de LA quería que este caso civil fuera denegado pero Vanessa Perez, la madre de Joseph Perez, y sus defensores lucharon contra el condado. El juez dictó que el caso pasará a juicio en septiembre de 2027, una gran victoria y lo que Vanessa Perez quería.

El Noticiero ¡Lucha y Resiste! entrevistó a Vanessa Perez en los escalones del juzgado inmediatamente después del fallo.

¡Lucha y Resiste!: Estamos afuera del juzgado con Vanessa Perez, ¿puedes decirnos qué ocurrió hoy?

Vanessa Perez: El juez fue y acordó que avanzaremos al siguiente paso y volveremos a la corte por Joseph. El siguiente paso que vamos a conseguir es el descubrimiento y averiguaremos qué le hicieron a Joseph.

¡Lucha y Resiste!: ¿Lo que quieren es que el Condado de los Ángeles y el Departamento de Sheriff de Los Ángeles sean llevados a juicio por lo que le hicieron a Joseph?

Perez: Sí, básicamente. Queremos la verdad.

¡Lucha y Resiste!: ¿Cómo se ve la justicia para usted?

Perez: Lo que le pedimos al juez hoy fue que dejara que el caso avanzara para mejor entender lo que le pasó a Joseph. Joseph es una persona de piel morena con problemas de desarrollo y de salud mental. Él es el tipo exacto de persona que es estadísticamente más probable de sufrir violencia policial en su vida. El sistema de justicia debería ser flexible con personas como Joseph para que estos casos puedan ser escuchados y la policía sea responsabilizada por abusar a personas vulnerables como mi hijo. Hoy estamos luchando por Joseph para que algo pueda terminar de forma diferente para otros como él, para que la próxima madre que llame al 911 buscando ayuda para su hijo en crisis no tenga que tener miedo de que algo terrible le pase como lo que le hicieron a Joseph. Vamos a continuar luchando adentro y afuera de este juzgado hasta que veamos que ese mundo sea una realidad.

¡Lucha y Resiste!: ¿Hay algo más que quisiera añadir?

Perez: Hemos estado intentando lo posible para conseguir justicia para Joseph Perez pero el sistema no está hecho para personas como él. En vez de recibir la asistencia física y mental que él necesitaba, pasó dos años encarcelado por la golpiza que recibió mientras que estos oficiales pandilleros están golpeando a otros niños allá afuera.

El oficial Shawn Merrick y el oficial Adam Nelson ambos son miembros confirmados de la pandilla Industry Indians. Ellos junto a sus aprendices Jake Adamo y Sabastian Pombal golpearon a Joseph Perez. También golpean a adolescentes jóvenes afuera de una bolera de Montclair donde los oficiales fueron arrestados y Merrick y Nelson admitieron ser parte de una pandilla. Estos cuatro agentes fueron despedidos. Vincent Rodriguez, Paul Saldana, y Abraham Rivera son otros oficiales que golpearon a Joseph Perez y siguen siendo policías.

Centro CSO – una organización comunitaria que lucha contra los crímenes policiales en Boyle Heights y el Este de los Ángeles – han apoyado a Vanessa Perez en su lucha por la justicia. En diciembre de 2025, hicieron historia juntos al tener la primera protesta afuera de la estación de Sheriff de Industry. Para seguir al tanto de esta lucha por la justicia, sigan a @JusticeforJosephPerez y @CentroCSO.

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