El sueño americano muere

By Delilah Pierre

No hay sistema mejor aplastando sueños que el capitalismo de monopolio.

Cuando los padres de Claudia Jones emigraron a Estados Unidos desde Trinidad y Tobago en 1922, “esperaban encontrar sus fortunas en América donde el ‘oro podía encontrarse en las calles.’” (Historia Autobiográfica, Claudia Jones)

En cambio, encontraron pobreza, opresión Jim Crow, y desesperación.

Estos males desilusionaron a Claudia Jones y le mostraron la hipocresía del supuesto Sueño Americano. Ella se convertiría en una organizadora marxista-leninista, teórica y revolucionaria.

Después de unirse al Partido Comunista de los Estados Unidos de América (CPUSA), Jones nunca paró de luchar contra el imperialismo estadounidense. En su artículo “Acabar con la negligencia hacia los problemas de las mujeres negras” (1949), Jones analiza el estatus especial de las mujeres negras bajo el imperialismo estadounidense y le enseña a organizadores exactamente cómo luchar en contra.

La proletarización de las mujeres negras en los Estados Unidos

“Las mujeres negras – como obreras, como negras, y como mujeres – son el estrato más oprimido de toda la población. En 1940, dos de cada cinco mujeres negras, a diferencia de dos de cada ocho mujeres blancas, trabajaban para ganarse la vida. Por virtud de su estado mayoritario entre el pueblo negro, las mujeres negras no solo constituyen el mayor porcentaje de mujeres cabezas de familias pero además son las principales proveedoras de la familia negra.” (de “Acabar con la negligencia hacia los problemas de las mujeres negras”)

La superexplotación del capitalismo sobre los afroamericanos forzó a las mujeres negras a proletarizar y unirse a la clase obrera. Las mujeres negras obreras eran comúnmente forzadas a hacer trabajo doméstico, completando tareas del hogar para familias blancas y después regresando a sus hogares para completar más tareas para sus propias familias. La sindicalización y protecciones legales no se extendían para la mayoría de trabajadores domésticos.

No fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los EEUU necesitaban reclutar nuevos trabajadores para las industrias mientras cientos de miles de antiguos trabajadores fueron a luchar en la guerra, que las mujeres negras finalmente fueron permitidas hacer algunos trabajos cualificados y explorar otros campos debido a la necesidad de la industria de contratar nuevos trabajadores.

Estos obstáculos, incluyendo la represión política y legal, el linchamiento, la violación, y muchas otras capas de explotación, necesitan estar en la base de cualquier análisis serio de las condiciones de las mujeres negras en los EEUU.

No hay liberación de las mujeres sin liberación negra

A pesar de este hecho, las organizaciones políticas que luchan por las mujeres siguen ignorando la importancia de la clase y la necesidad de la liberación nacional. Jones critica la actitud de las sufragistas y las mujeres blancas pequeñoburguesas por ignorar la lucha afroamericana en su lucha por la liberación de las mujeres en el siglo 20.

Otra vez de “Acabar con la negligencia”, “fue la limitación histórica de las líderes por el sufragio femenino, principalmente tomadas como eran de la burguesía y la pequeña burguesía, que fallaron en vincular sus propias luchas con las luchas por los plenos derechos democráticos del pueblo negro después de la emancipación.”

Los progresistas en la lucha por la liberación de las mujeres ignoraron la realidad de que no hay liberación de las mujeres sin liberación nacional.

Estas mismas actitudes aparecen hoy en día, aunque con argumentos diferentes y con terminologías diferentes. La ideología posmodernista, popular entre revolucionarios pequeñoburgueses y en particular académicos, intenta convencer a los organizadores dentro del movimiento a ver las luchas por la liberación de las mujeres, la liberación de la clase obrera, y la liberación negra en competencia una con otras.

En el artículo de J. Sykes “Sobre el origen y desarrollo del posmodernismo,” él explica cómo la ideología posmoderna no puede reconocer el asunto principal alrededor de las luchas por la liberación y limita el pensamiento de las personas a los análisis subjetivos y unilaterales.

Sykes nota que, “La base de la idea posmodernista [es] que la verdad no es objetiva, pero en cambio, que la verdad es construida socialmente… [los posmodernistas creen] que cualquier “discurso” dado debería “quedarse en su carril” ya que no es capaz de entender de dónde vienen otros. En otras palabras, no tenemos experiencias universales y compartidas. Esta mentalidad lleva a subjetivismo y relativismo, y una inhabilidad de unir estratégicamente diferentes luchas. Además, esto hace imposible nombrar cualquier lucha particular como la contradicción principal que impulsa el proceso, lo que podríamos aprovechar para maximizar nuestra eficacia a través de las luchas.”

El posmodernismo divide mientras que el marxismo-leninismo une. En vez de mostrar las conexiones históricas para probar que hay una base de unidad entre todas las mujeres obreras y enfocarse en el hecho de que la unidad de las luchas por liberación negra con las luchas obreras ha creado progreso y victorias reales por el movimiento popular en los Estados Unidos, el posmodernismo pone a las masas contra sí mismas.

El discurso está centrado alrededor de criticar a la gente blanca como una totalidad homogénea con los mismos intereses políticos y sociales o una consciencia compartida asumida. Este argumento abstracto y ecléctico se rehúsa a reconocer que la clase obrera multinacional en conjunto puede ser convencida de apoyar las luchas de los movimientos de liberación nacional, lo que significa que hay un interés material para todas las mujeres obreras cuando se trata de luchar contra la opresión nacional.

Solo la lucha por una sociedad socialista, donde la clase obrera tiene el poder y el interés propio de abolir la opresión en contra de todos los oprimidos y explotados, puede borrar las contradicciones en la raíz de los problemas que enfrentan las mujeres negras en EEUU.

Las mujeres negras avanzan la nación afroamericana

En los 1940, las mujeres obreras negras desempeñaban un gran rol no solo en organizaciones de masa, sino también en luchas obreras. Como obreras y esposas de obreras, la militancia y lucha de las mujeres negras ayudó a desarrollar la lucha contra las malas condiciones laborales, maltrato, y opresión nacional en la planta.

Al mismo tiempo, era inusual para las mujeres negras estar en posiciones de liderazgo dentro de sindicatos y organizaciones de masas. Claudia Jones usó sus escritos para combatir manifestaciones de chovinismo blanco y luchar contra la tendencia vista en el movimiento obrero de rechazar las capacidades de liderazgo de las mujeres obreras negras. Ella enfatizó que las mujeres negras avanzadas podían mover elementos intermedios de las masas afroamericanas para involucrarse en la lucha contra el imperialismo.

Jones escribió, “Las fuertes capacidades, militancia, y talento organizacional de las mujeres negras, pueden… ser una palanca poderosa para traer al frente obreros negros-hombres y mujeres-como las fuerzas al mando del movimiento por la liberación del pueblo negro… y para que el partido eche raíces entre las secciones más explotadas y oprimidas de la clase obrera y sus aliados.”

Para que un partido comunista evite posiciones oportunistas e interesadas y se mantenga dedicado a su rol como el partido de la clase obrera, es necesario reclutar líderes y aliados que tengan un antagonismo profundo contra el sistema capitalista que desarrolle la conciencia, determinación e impulso para terminarlo. Las mujeres negras a menudo enfrentan la mayor humillación, irrespeto y discriminación de la clase capitalista de monopolio. Este maltrato y opresión ayuda a crear revolucionarias motivadas y disciplinadas.

Más grande que un sueño

El capitalismo aplastó los sueños de una joven Claudia Jones.

Eso no detuvo a Jones de organizarse y luchar contra el sistema podrido que ella correctamente comprendió ser la mayor amenaza para la liberación nacional doméstica e internacionalmente. Incluso después de ser deportada de los EEUU por su militancia, se mantuvo un miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña hasta su muerte en 1964.

Las conclusiones a las que llega Jones en su artículo aún aplican a la lucha por la clase obrera multinacional y el movimiento de liberación nacional hoy. Los problemas únicos de las mujeres obreras negras no pueden ser entendidos como conceptos aislados y abstractos. Los revolucionarios deben continuar profundizando su entendimiento del estatus especial de la opresión de las mujeres negras y todas las mujeres oprimidas.

Sin importar las consecuencias, Claudia Jones nunca paró de luchar por la libertad. Sus escritos y su militancia continúan abriendo el camino hacia el socialismo, el único sistema que puede abolir la explotación nacional y la opresión por siempre.

Es la responsabilidad de los comunistas en EEUU borrar las ilusiones de todas las personas oprimidas en el vientre de la bestia y prepararlos para la lucha. La lucha por la liberación negra y la liberación de las mujeres es algo mucho más grande que un sueño: es una realidad, algo que puede hacerse y será hecho, especialmente si escuchamos las orientaciones de revolucionarios que vinieron antes de nosotros.

Delilah Pierre es un miembro del Equipo de Trabajo del Movimiento LGBTQ y de Mujeres de la Organización Socialista Camino de la Libertad.

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