El nombre del policía asesino de Anaheim fue entregado a la familia de Albert Arzola después de meses de presión

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Anaheim, CA – Rosie Camacho se acercó al podio del Ayuntamiento de Anaheim el 21 de abril, apretando contra su pecho una muñeca tejida. Camacho era la madre de Albert Arzola, y la muñeca simbolizaba el espíritu de su hijo.

Camacho dijo, “El 6 de diciembre nunca volverá a ser lo mismo. ¡Las personas que se suponía que debían cuidar de él lo asesinaron! ¡Asesinaron a mi hijo, justo delante de mis ojos! ¿Y quieres que confíe en ellos?”

Camacho continuó, “¡Necesito saber quién disparó a mi hijo! Apuesto a que sigue en el departamento de policía haciendo su trabajo, intentando matar a la siguiente persona.”

Doce miembros de la familia de Albert, junto con miembros de la Organización de Servicio Comunitarios del Condado de Orange (CSO OC), exigieron justicia ante el Concejo Municipal de Anaheim. En una victoria para la familia, y tras meses de presión pública, al final de la sesión del consejo, la alcaldesa Ashleigh Aitken anunció que se había revelado el nombre del policía asesino a los abogados de la familia Arzola. Aitken también pidió al abogado municipal Robert Fabela que informara sobre los avances en la publicación del informe de la autopsia. La lucha por otras demandas continúa, incluyendo la divulgación pública del nombre del policía asesino, su despido del Departamento y más.

Grace Arzola, tía de Albert Arzola, dijo, “Albert fue asesinado a las 9:32 PM. Como residente de toda la vida de Anaheim, el domingo estaba aquí y se estaban disparando los fuegos artificiales de Disney. Me di cuenta de que mi sobrino estaba sentado en el suelo, perdiendo la vida, y a menos de una milla de distancia, ustedes tenían fuegos artificiales. La diferencia que supone menos de una milla en la forma en que nos tratan.”

Adlai Carrillo dijo que la noche en que Albert fue asesinado por la policía de Anaheim, nadie llamó a la policía. Los agentes que mataron a Albert se encontraban en una de las llamadas “patrullas de represión de pandillas”. Carrillo dijo, “Todos sabemos en qué se han convertido estas patrullas: una herramienta utilizada para perseguir, discriminar y acosar a personas de comunidades desfavorecidas bajo la etiqueta de ‘vigilancia proactiva’. Y por eso, los oficiales ‘entraron en contacto’ con Albert sin ninguna razón legítima”. Carrillo dijo, “¿Por qué su oficial saltó de su auto con el arma ya desenfundada? ¿Con el dedo ya en el disparador, listo para disparar antes de evaluar cualquier cosa?”

Grace Arzola explicó cómo el segundo oficial que emboscó a Albert esa noche nunca activó su cámara corporal. Ella dijo, “Si todavía está en el departamento y trabajando, ¿por qué no lo han despedido? Eso es algo crucial. Por eso les dieron esas cámaras: para mostrar la transparencia de todo el incidente. Pero en el momento más importante, cuando le quitas la vida a alguien, ¿su cámara estaba apagada? ¿Y ahora quieren ponernos bajo vigilancia? ¡Esto es una broma!”

Arzola se refería a la decisión del Concejo Municipal de aprobar la instalación de equipos de lectura automática de placas. Esta tecnología se promociona como una forma de reducir la delincuencia, pero en realidad se utiliza para vigilar a la población y, en ciudades de todo el país, los datos se han compartido con agencias federales como ICE. Más tarde esa misma noche, el Concejo Municipal de Anaheim votó por unanimidad a favor de aprobar la instalación de los equipos, con un costo de $736,344 dólares, a pesar de las protestas del público.

Marie Flores Cofinco conectó el pasado con el presente cuando habló sobre el asesinato de Fermín Vincent Valenzuela a manos de la policía de Anaheim en 2016. “Estoy aquí para recordar a la ciudad de Anaheim, para recordar a los concejales y a la alcaldesa el asesinato de mi sobrino: Fermín Vincent Valenzuela. El 2 de julio de 2016, el agente Daniel Wolfe estranguló a mi sobrino hasta matarlo con la ayuda del agente Woojin Jun, bajo la supervisión del sargento Daniel González.” Cofinco dijo, “El sargento González supervisó y dio instrucciones a Daniel Wolfe diciéndole ‘Mantén ese estrangulamiento. Mantén ese estrangulamiento. Mantén ese estrangulamiento.’”

Según Cofinco, durante el juicio, entre 40 y 50 agentes de policía de Anaheim uniformados entraron en la sala del tribunal con la intención de intimidar a la familia de Valenzuela. Pero al final, la ciudad se vio obligada a pagar $13.2 millones de dólares a los hijos de Valenzuela.

David Pulido, miembro de CSO, dijo, “Están ocultando la identidad del asesino de Albert. Están ocultando el hecho de que la policía de Anaheim está llena de asesinos. El oficial que mató a Marcel Ceja en 2011 sigue en el departamento. Se llama David García. Los oficiales que mataron a Fermín Vincent Valenzuela siguen en el departamento. Se llaman Woojin Jun y Daniel Wolfe. El oficial que mató a Joel Acevedo en 2012 y a César Cruz en 2009 sigue en el departamento. Se llama Kelly Phillips. Lo sé porque CSO consiguió recientemente las listas actualizadas de la policía de Anaheim”.

Pearl Arzola, hermana de Albert, señaló que la ciudad intentó ocultar el nombre del agente alegando amenazas sin fundamento contra la vida del policía asesino. Ella dijo, “¿Cómo es que los estamos amenazando? Lo único que exigimos es justicia. ¡La justicia para mi hermano no es una amenaza! Ustedes tienen armas. ¡Nosotros no tenemos armas!”

Pulido concluyó su comentario diciendo, “Durante décadas, Anaheim y su policía se han interpuesto en el camino de la justicia para las familias. Por eso CSO lucha por el control comunitario de la policía. Tenemos que construir nuestro propio poder para hacer que la policía rinda cuentas. Su Junta de Revisión Policial fue un comienzo, pero no fue lo suficientemente lejos. Necesitamos una comisión elegida democráticamente con el poder de disciplinar y despedir a los policías asesinos. ¡Justicia para Albert Arzola! ¡Justicia para Fermín Vincent Valenzuela! ¡Justicia para Joey Acevedo!”

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