El Departamento de Policía de Santa Ana mata a un hombre en una lluvia de balas

Santa Ana, CA — El 1 de diciembre, dos oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) dispararon y mataron a un hombre en el centro de Santa Ana cerca de Broadway y calle 2. SAPD declara que la gente llamó para informar de que un hombre estaba cargando un rifle. Casi 30 agujeros de balas marcan la pared donde le dispararon por sostener lo que resultó ser una pistola de aire comprimido no letal.

El nombre de la víctima no ha sido publicado pero reportes han dicho que el hombre era “hispano”, en sus treintas y declarado muerto cuando llegó al hospital.

El próximo día, miembros de la Organización de Servicio Comunitario en Orange County (CSO OC) empezaron a distribuir volantes para alcanzar la familia de la víctima y crear conciencia sobre el asesinato. Mucha gente camina en Broadway sin saber que pasan un sitio de ejecución.

Menos personas saben del sitio a solo una cuadra de distancia en el estacionamiento de CVS, donde SAPD asesinó a Miguel Chavez en 2022, un inmigrante salvadoreño desarmado. Al menos ocho oficiales persiguieron su vehículo hacia el estacionamiento y lo rodearon con las armas en la mano. Los oficiales Jonathan Chavez y Sean Anthis dispararon tres balas de “poca letal” hacia Miguel Chavez, y el oficial Mark Shifflett mandó su perro policial contra él. Chavez murió dos días después por las mordidas. La muerte fue declarada un homicidio por el forense, pero los tres oficiales fueron exonerados de toda culpabilidad por el Fiscal de Orange County, Todd Spitzer, dos años después del asesinato.

En Santa Ana, la policía está en gran parte protegida de la responsabilidad. Los “Reportes Criticales de Incidentes” que ellos deben compartir dentro de 45 días suelen difamar a la víctima y justifican las acciones de la policía. Aunque Miguel Chavez no tenía record criminal ni historial de consumo de drogas que pudieran usar en su contra, los oficiales decían que vieron un arma, pero no se encontró ninguna. Mientras tanto, estos reportes no requieren que se compartan los nombres de los oficiales. Como resultado, cuando las familias afectadas y el público están más desesperados por respuestas, no se enteran de qué oficiales son responsables ni de su historial de violencia.

Por eso, CSO OC está en el proceso de crear una campaña para exigir que el SAPD publique los nombres de los oficiales después de que la policía mata a alguien. Rain Mendoza, miembro de CSO, dijo, “Nuestra demanda proviene de las familias afectadas y de nuestro estudio sobre la política policial en Santa Ana. La demanda es parte del proceso paso-a-paso en el que les quitamos el poder a los policías que nos reprimen y nos matan, y devolvemos ese poder al pueblo.”

Para participar en la campaña de CSO OC por la rendición de cuentas de la policía, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales @cso.oc en Instagram, Orange County CSO en Facebook, o envíanos un correo electrónico a [email protected].

