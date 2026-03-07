Día Internacional de la Mujer 2026: ¡Solidaridad con las mujeres inmigrantes! ¡No ICE!

By Freedom Road Socialist Organization

El Día Internacional de la Mujer es un día de lucha, y es un día para resistir la cruel campaña de secuestros y deportaciones de Trump. En Minneapolis, Los Ángeles, Chicago y muchas otras ciudades y pueblos, se está haciendo historia. El Día Internacional de la Mujer de este año será parte de la heroica, histórica y poderosa resistencia que se está desarrollando contra la agenda de Trump. En las calles y salas de reuniones, haremos saber que estamos en solidaridad con las mujeres, niñas, niños y familias indocumentadas. El terror de ICE debe ser detenido. Ahora.

Los orígenes del Día Internacional de la Mujer se encuentran en la lucha de las mujeres trabajadoras inmigrantes en la ciudad de Nueva York. El 8 de marzo de 1908, hubo una poderosa protesta de mujeres trabajadoras de la industria textil. Hicieron huelga durante 13 largas semanas de invierno y al final resultaron victoriosas. Inspirada por esa lucha, la líder socialista alemana Clara Zetkin propuso en una reunión de mujeres socialistas en 1910 que el 8 de marzo se celebrara como el Día Internacional de la Mujer.

La desigualdad que se impone a las mujeres es sistemática y permea todas las esferas de la vida. En los lugares de trabajo, una división del trabajo desigual y por género significa superexplotación – enriqueciendo a los capitalistas que dirigen este país. En la vida social, significa que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo en el hogar. Derechos democráticos básicos son pisoteados, incluyendo el derecho a controlar nuestros propios cuerpos y a decidir tener un aborto o no. La violencia física, la violación y el acoso sexual han servido para reforzar esta desigualdad, al igual que los ataques reaccionarios de la derecha contra las personas LGBTQ.

El capitalismo monopolista estadounidense está en una espiral descendente. Como resultado, cada contradicción dentro de esta sociedad se está agudizando, incluyendo las de género – lo que genera más opresión y más resistencia a esa opresión. En respuesta a los ataques contra los derechos reproductivos, muchas personas han salido a las calles. Ha habido una constante y determinada oposición a los ataques contra las personas trans. Y millones se están oponiendo a la maquinaria de deportación de Trump. A nuestros enemigos no se les puede dar un momento de paz.

El imperialismo estadounidense en decadencia está librando una guerra contra Irán, y algunos apologistas hablan de las mujeres iraníes en sus intentos de que los criminales bombardeos parezcan razonables. Dice mucho que una de las primeras masacres de esta guerra haya sido el bombardeo en Minab – que mató a más de 100 niñas en una escuela primaria. Esta en el interés de la gran mayoría de las mujeres en todo el mundo, y de otros también, que los cruzados del imperio sean derrotados en Irán.

En el Día Internacional de la Mujer de 2026, nos encontramos en una encrucijada. Uno de esos caminos es sombrío y ofrece discriminación, desigualdad sistemática, negación de la atención médica para la afirmación de género y promoción de la misoginia de los intolerantes. En este camino te encuentras con monstruos como Donald Trump o Jonathan Ross, el asesino de Renee Good.

El otro camino es el camino de la liberación, donde se celebra la resistencia y emprendemos el esfuerzo de acabar con la opresión y la explotación. En un mundo donde las mujeres sostienen la mitad del cielo, podemos luchar por un futuro brillante y socialista, donde la desigualdad y la discriminación sean arrancadas de raíz.

¡Viva el Día Internacional de la Mujer!