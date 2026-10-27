By Organización Socialista Camino de la Libertad

Noticiero ¡Lucha y Resiste! está difundiendo la siguiente declaración de la Organización Socialista Camino de la Libertad.

La Organización Socialista Camino de la Libertad está creciendo a lo grande. Cada mes estamos desarrollando trabajo en nuevas ciudades y pueblos. Estamos ampliando nuestra actividad en los sindicatos de trabajadores; en los movimientos por la liberación nacional negra, chicana y de otras nacionalidades oprimidas; entre estudiantes, mujeres, personas LGBTQ, y en el movimiento antiguerra. Y apenas estamos comenzando.

A partir del 15 de octubre, la OSCL lanzará una campaña de un mes para reclutar 300 nuevos miembros generales. El extraordinario revolucionario chino Mao Zedong una vez dijo, “el mundo grita por que se haga algo,” y tenía razón en eso. Es muy probable que superemos esta meta.

Trump es el representante político de un sistema enfermo y moribundo y la OSCL está organizando para acabar con el capitalismo. Nosotros entendemos completamente que las palabras por sí solas no lograrán eso—este país necesita una revolución. Necesitamos unir a todos los que podemos unir para derrotar a la clase parasitaria que domina este país. Este es el proyecto al que está comprometida la OSCL. Y mientras luchamos por la revolución y el socialismo, tenemos en cuenta que nunca obtendremos lo que no estemos organizados para tomar.

Somos antiimperialistas comprometidos que orgullosamente estamos con los movimientos por la liberación nacional—desde Palestina hasta las Filipinas y los puntos intermedios.

Si eres una de las muchas personas que han estado pensando en unirse a la OSCL, ahora es el momento de hacerlo. Si ya eres miembro, invita a tus familiares, amigos y compañeros de trabajo a enlistarse en la causa del socialismo. Podemos barrer todos los obstáculos que el enemigo ponga en nuestro camino.

Ahora es el momento de dar el paso hacia un futuro brillante. Podemos crear una sociedad donde el pueblo sea lo primero. En palabras del himno obrero Solidaridad Para Siempre, “podemos hacer nacer un nuevo mundo de las cenizas del viejo”.

¡ÚNETE HOY A LA OSCL!