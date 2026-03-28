Caen los cargos contra Sergio Flores, hombre chicano que fue brutalizado y arrestado por el LAPD

Por Gabriel Quiroz Jr. y Marisol Marquez

Los Ángeles, CA – El 12 de marzo, después de casi un mes de lucha por parte de la Organización de Servicio Comunitario del Centro (CSO Centro) los cargos falsos contra Sergio Flores fueron retirados. Después de la reunión general de CSO el 18 de febrero, Flores fue arrestado violentamente por la división Hollenbeck del LAPD, junto con dos otros miembros de CSO.

Sergio Flores es el hermano mayor de Jeremy Anthony Flores, quien fue asesinado por agentes de la división Hollenbeck de LAPD el 14 de julio de 2025. Jeremy estaba desarmado cuando fue abatido de disparos por LAPD. Su cuerpo fue dejado al sol caliente del verano durante horas, antes de que médicos legistas lo retiraran. Mas tarde, mintiendo sobre los hechos, LAPD ha justificado el asesinato sin sentido. La familia Flores y CSO Centro han exigido justicia para Jeremy Flores, organizando protestas y manifestaciones ante la estación de LAPD Hollenbeck.

La noche del 18 de febrero, LAPD identificó y golpeó a la familia de Jeremey Anthony Flores y múltiples miembros de CSO. Respondiendo con armas desenfundadas a una crisis de salud mental fuera del lugar de la reunión, LAPD no permitió a los miembros de CSO salir. Mientras los miembros preguntaban si podían ir en sus autos y volver a casa, LAPD los golpeó y apuñaló con bastones, dejando moretones muy grandes.

“El arresto de Sergio Flores el 18 de febrero fue absolutamente innecesario,” dijo Jocelyn Ortega, la esposa de Sergio Flores. “Las tácticas de agresión e intimidación que condujeron a violencia física y el arresto de Sergio fueron injustos y un abuso de poder.”

El arresto y los cargos presentados contra Sergio Flores fueron tácticas de intimidación utilizadas por el LAPD para aterrorizar a CSO e impedir que usaran sus voces para luchar por la justicia.

CSO se movilizó para liberar a los CSO 3. Protestaron muchas veces ante la estación de LAPD Hollenbeck para exigir la liberación de sus miembros y que se retiraran los cargos. Organizaron campañas de llamadas al fiscal del distrito y al fiscal municipal demandando que se retiraran los cargos. Cuando no fueron liberados, CSO dirigió el apoyo judicial a sus miembros. Sin dar marcha atrás ante la represión política, resistieron de manera pública y en voz alta.

El 12 de marzo, Sergio Flores tenía una cita programada en el tribunal. CSO pronto se enteró de que ni el fiscal del distrito ni el fiscal municipal iban a hacerse cargo del caso contra Sergio Flores, lo que significaba que el intento de LAPD de silenciar a CSO fracasó y que no tenían justificación para acusar a Flores. Los dos otros miembros de CSO tampoco tenían cargos y también están libres.

Jocelyn Ortega, la esposa de Flores que asistió a la audiencia, dijo, “El arresto y los cargos presentados contra Sergio Flores fueron una táctica de intimidación utilizada por LAPD para aterrorizar a los manifestantes pacíficos de CSO. Trataron de impedirnos usar nuestras voces y luchar por la justicia. Los cargos presentados contra Sergio fueron retirados debido a la exageración de la verdad, que mostró de manera clara que él no hizo nada malo.

Es importante notar que, aunque los CSO 3 están libres y sin cargo, las autoridades todavía podrían imponerles cargos en cualquier momento. Para unirse a CSO, envíales un mensaje en línea o asiste a sus reuniones públicas mensuales. Las reuniones generales son cada tercer miércoles del mes, a las 6 de la tarde, en el Ayuntamiento de Boyle Heights (la entrada de atrás).

¡Lucha y Resiste! entrevistó a Sergio Flores y esto es lo que tenía que decir.

¡Lucha y Resiste!: ¿Qué te enfurece más de lo que ocurrió el 18 de febrero?

Sergio Flores: Algo que me enfurece del 18 fue la manera en que fuimos atacados y asaltados por LAPD, desde los niños hasta los adultos.

¡Lucha y Resiste!: ¿Cómo ha sido pasar por esta injusticia?

Flores: Soportar esta batalla es estresante, porque sabemos que el sistema siempre va apoyar a sus departamentos corrompidos. ¡Pero cuando luchamos, ganamos!

¡Lucha y Resiste!: ¿Cómo fue estar encarcelado por LAPD Hollenbeck?

Flores: Estar encarcelado por LAPD para mí no fue el fin del mundo porque siempre me enseñaron a defender a las personas que son atacadas como lo hicieron con nuestra gente, pero al mismo tiempo tienes que estar alerta todo el tiempo porque no sabes lo que están pensando, ponerte la mano encima o lo que sea.

¡Lucha y Resiste!: ¿Por qué piensas que no te presentaron cargos?

Flores: Pienso que no me presentaron cargos porque fueron cargos falsos desde el principio. ¡Saben que fueron ellos quienes empezaron con la violencia! Y mientras ellos usaron bastones, nosotros usamos nuestras palabras y voces.

¡Lucha y Resiste!: ¿Qué consejo les darías a otros en situaciones parecidas e injustas, como la tuya?

Flores: Mi consejo para los demás es no tener miedo de los puercos. Defiendan lo que creen. Abran los ojos al nivel de corrupción que hay en los departamentos de policía de Los Ángeles e involúcrense con una organización, porque estas son nuestras calles y vemos lo que pasa– ellos no nos protegen. Nosotros nos protegemos.

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