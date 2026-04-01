Alto a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán

By Organización Socialista Camino de la Libertad

Los Estados Unidos e Israel están lanzando una guerra contra Irán. Es una guerra injusta y sin provocación. Ha habido numerosas bajas civiles en Teherán y en otras ciudades, incluyendo los reportes de 85 niños escolares muertos en Minab.

Esta es una guerra que EE.UU. eligió. Trump se apartó de las negociaciones, y luego alistó a Israel apartheid, y ahora, bombas y misiles están lloviendo sobre escuelas y estaciones de televisión. Irán tiene todo el derecho de responder.

Este año llega en un contexto. El declive del imperialismo de EE.UU. se está acelerando. Trump está tratando de preservar el moribundo imperio estadounidense, y el control del Medio Oriente es parte de ese proyecto. El año pasado, EE.UU. e Israel lanzaron una guerra fallida de 12 días con el objetivo de quebrar a Irán.

Ahora han regresado para intentarlo otra vez. Junto con su cómplice Benjamin Netanyahu, Trump enfrentará más derrotas y fracasos — si no pronto, será después. De cualquier forma, tendrán el mismo destino de los tigres de papel que los precedieron.

Irán traza un camino independiente. Se encuentra en el centro de un eje de resistencia que incluye a las fuerzas progresistas y patrióticas de Palestina, Yemen, Líbano e Irak. Los pueblos libres del Medio Oriente no vivirán bajo la dominación de EE.UU. Están determinados a acabar con la ocupación genocida de los sionistas. Así que los defensores del imperio tendrán sus manos llenas.

Aquí en los EE.UU., progresistas y revolucionarios tienen que salir, uniendo a todos los que se puedan unir para terminar con la guerra contra Irán. Lo que EE.UU. e Israel están haciendo contra Irán es un crimen, y debe ser juzgado como tal.

Trump ahora está hablando sobre un cambio de régimen. La verdad es que sí necesitamos un cambio de régimen — un cambio de régimen en Washington DC. Mientras nos oponemos a la guerra en Irán, y construimos un frente amplio contra Trump, podemos y haremos a los EE.UU. ingobernable.

#es #Iran #AntiWar #Statement #FRSO #OSCL